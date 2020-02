Cenó en un restaurant, le cobraron un precio insólito y compartió el ticket

Una mujer tuiteó el ticket de una cena que compartió junto a cuatro personas. Le cobraron 9.320 pesos y dijo: "Palermo chiques. No hay inflación... je".En la adición, que no identifica el nombre del restaurante, se puede leer que gastaron 450 pesos por el servicio de mesa; 590 pesos por dos aguas con gas de origen italiano; 885 pesos tres aguas sin gas; 1.990 pesos por la porción de picanha -contra 1240 la de lomo-; 1.370 la burrata, entre otros ítems.Por las dudas, ante las críticas, dijo que no fue el precio sino la inflación lo que motivó su posteo. Y agregó que suele ir a ese restaurante.El valor promedio en la Argentina de una comida para dos personas en restaurante a la carta (que incluya dos platos y postre) es de 1.300 pesos. En este caso, para cinco, hubiera sido de 3.250 pesos.Por supuesto, las respuestas no tardaron en llegar. Entre las 2.400 que se registraron en las primeras horas sumaron mucho los habituales insultos de los haters y se armaron dos debates centrales: si el precio era caro o estaba bien, y si la picanha es un corte de carne que vale tanto como para pagarlo más caro que el lomo.