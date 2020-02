Ayuda escolar: Cuál es el monto, cuándo y cómo se cobra

Quiénes cobran la ayuda escolar anual

Cuándo se cobra la ayuda escolar

Cómo realizar el trámite

Con el inicio del año escolar, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará la asignación por ayuda escolar cuyo monto asciende este año a $2.300 por hijo.Al cobro lo recibe uno de los padres dePara poder cobrar el monto,(subvencionado o no) incorporado a la enseñanza oficial y obligatoria, en el que se imparta educación inicial, primaria o general básica, o educación secundaria o polimodal.Esta asignación sólo puede cobrarla uno de los padres yLa ayuda escolar de ANSES se van a cobrar. El orden no se asigna por DNI, sino que se da prioridad a aquellas familias que tengan más urgencia en cobrar la asignación, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de hijos o la zona de residencia.A la asignación la van a cobrar de forma automática quienes presentaron el formulario de escolaridad antes del 31 de diciembre del año pasado. Y quienes no lo hayan hecho nunca, tendrán tiempo para presentar el formulario de escolaridad hasta el 31 de diciembre de este año.El dinero estará disponible a los 60 días de finalizado el trámite.Para realizarlo, primero es necesario consultar si la persona ya tiene cargado el formulario de escolaridad de sus hijos en Mi ANSES.Una vez chequeado esto, hay dos formas de presentar la documentación ante ANSES. Una de ellas es de manera online, completando el formulario de acreditación escolar (PS.2.68) en la página de ANSES. Una vez lleno, es necesario descargarlo, imprimirlo y llevarlo a la escuela para que lo firmen. Por último, hay que subir el formulario a internet.También existe la chance de finalizar este trámite de manera presencial. Para ello, una vez que se tenga firmado el formulario hay que imprimirlo y sacar turno en la web para luego presentarlo en una oficina de ANSES.En el caso de que ANSES acredite la Ayuda Escolar en marzo, con la liquidación de las otras asignaciones familiares, la presentación del certificado escolar puede hacerse hasta el 31 de diciembre.Para aquellos que tengan un hijo con discapacidad la ayuda escolar también está disponible, siempre y cuando se presente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se complete la Declaración Jurada para el cobro de la Asignación Familiar por hijo con Discapacidad (PS 2.71).Ante cualquier duda, ANSES tiene disponible una línea telefónica de ayuda: 130, que funciona de lunes a viernes de 8 a 20 y es gratuita.