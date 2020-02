Cardúmenes de dorados en playa entrerriana: Preocupan las mordeduras

Días pasados se avistaron dorados en las costas de Concepción del Uruguay. Al respecto, Miguel Burne, responsable de los 22 guardavidas que trabajan en la Isla del Puerto y el balneario Banco Pelay destacó que "hay que recordar que la nueva costanera es una playa artificial: se hizo por la mano del hombre y el lugar de estas especies siempre fue ése. La gente los ve y les empieza a dar de comer y hace que se acerquen los cardúmenes, pero es muy peligroso".El guardavidas señaló a LT11 que "es peligroso porque los peces muerden a los bañistas, a chicos y adultos. Por día tenemos, al menos, tres personas en Enfermería por mordeduras. Es por esto que es muy importante que no los alimenten y atraigan a las orillas".Por otro lado, agregó: "Además hay que tener en cuenta que no es una especie herbívora, su dieta no se basa en harinas, les hace mal y en muchos casos los mata. Por eso tampoco les den".Para finalizar, destacó: "Es normal que estén, es uno de los puntos del río Uruguay que es de ellos, naturalmente. Somos nosotros quienes hacemos la invasión. Lo mismo pasa con las avispas, que tienen un cruce al año por la playa en verano y a veces se detienen en lugares con colores fuertes como son sombrillas. Pero la gente no tiene que asustarse".