"Vení, pegame a mí": La provocación de otros presos a los rugbiers detenidos

"Vení a pegarme a mí, vení a patearme, a ver si acá también querés pelear", amenazaban los presos del Penal de Dolores a los diez rugbiers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa (18), a la salida de un boliche en Villa Gesell. "Esto hace que tengan mucho más miedo porque están jugando con su psicología", reveló una periodista de Dolores."Están muy asustados, esa es la realidad. No saben cómo manejarse por el miedo. Cada vez que los mueven de la alcaldía, por ejemplo, para ducharse se les nota el miedo en el cuerpo", relató la periodista y agregó: "Cuando los sacan de la alcaldía tienen un mínimo pase por un sector donde el resto de los internos los pueden ver y ahí es donde los otros presos les gritan cosas. Esto hace que tengan mucho más miedo porque están jugando con su psicología"."Rechazan mucho a los celadores, no saben cómo relacionarse con ellos. Creen que están en el colegio, es como si tuvieran una mirada despectiva hacia los trabajadores de la cárcel. Es una actitud distante y soberbia, ya que creen que están a disposición de ellos y que los tienen que cuidar. Máximo Thomsen es el vocero de grupo, los demás poco y nada. Lo que más hacen es llorar y quedarse encerrados en la habitación", aseguró.Thomsen es el principal amenazado, indicó Atayro: "Le dicen 'vení a pegarme a mí, vení a patearme, a ver si acá también querés pelear'. Es al que más le gritan, y se ve en su lenguaje corporal cómo su cuerpo grande se va achicando. A Thomsen lo tienen entre ceja y ceja, lo tienen en la mira".Entre las condiciones de permanencia, la periodista informó que "tienen una hora diaria cada uno para hablar con quien quieran" y descartó que "vayan a darles más". "Dejaron de ser los chicos de Zárate, ahora van a tener que aprender a vivir como presos", sentenció."Hoy están contenidos por ellos mismos. Tienen mucha actitud soberbia, todavía no bajaron a la realidad de que mataron a una persona", señaló Atayro al programa Nosotros a la mañana.