Accidentes en ruta: Gran cantidad de conductores "confunden el uso del guiño"

La mayoría de los siniestros que se producen en Entre Ríos obedecen a distracciones y alta velocidad en los conductores.que "se han detectado vehículos circulando a 210 km/h. Esto ocurre generalmente en Ruta 14, donde están ubicado los radares. Se captan a partir de 120 km/h y se les da una tolerancia de 10 kilómetros, es decir, a partir de los 130 k/h se empieza a aplicar la infracción"."Ha habido casos, no en gran escala, donde se han captado vehículos a 205 o 210 km/h. Son autos de alta gama que levantan mucha velocidad. La ley establece un límite de velocidad. A un vehículo que va a 110 km/h podés dominarlo y volverlo al carril correspondiente en caso de despiste o distracción. Si se supera esa velocidad es imposible hacerlo", señaló.Aseguró que en enero "se registraron varios despistes, afortunadamente sin víctimas fatales ni consecuencias graves".Las principales causas de los siniestros viales son "el exceso de velocidad y la distracción. El conductor se distrae mucho por el celular. Se distraen dos segundos para bajar la mirada y ver quién mandó un WhatsApp o quién llama. En un segundo una persona que va a 80 km/h recorre 24 metros. En esos dos segundos que bajamos la mirada se recorren 48 metros sin saber qué pasa a nuestro alrededor. Puede haber un pozo, cruzarse un animal, una persona, otro auto y en esos dos segundos puede ser fatal. Uno tiene que estar atento en la ruta. Hay que estar alerta a todo lo que pase"."A veces la gente se distrae cambiando la radio o tomando mate. Si bien no se aplica multa en la provincia, es uno de los factores. Hay muchos camioneros que como van solos se van cebando mates mientras manejan. Si alguien te lo ceba y se llega a volcar, uno lo primero que hace es bajar la mirada, soltar el volante y eso puede generar incidentes", remarcó.Sobre los camiones, dijo que "la restricción no es permanente, se hace más en época de verano para no entorpecer el tránsito de los turistas. En camiones se aplica la mayor parte de los controles, como alcoholemia, el vehículo es muy pesado y genera peligro en la vía pública".Comentó que "el 80% de las personas desconoce la señalización. Saben que la línea amarilla divide la calzada pero no saben el significado de las líneas. Se ha establecido en la sociedad que el guiño izquierdo es el que habilita a pasar y es todo lo contrario. La Ley de Tránsito indica que el guiño derecho es el que señala que puedo llegar a pasar. Por este motivo tenemos muchos accidentes de frente. Quizás el conductor que va adelante le está poniendo bien el guiño para el que va atrás y el de atrás interpreta mal la seña y pasa"."La baliza es un elemento que se usa en caso de emergencia, genera confusiones, más que nada en época de niebla. Se utiliza solo si se te rompió el vehículo o si necesitás parar a un costado. Si voy con la baliza prendida puedo confundir al vehículo que viene detrás", explicó.Respecto a los radares, indicó que "nuestra provincia en un momento tuvo. Hoy por hoy están legalmente habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por el INTI. Una vez que un radar captó la multa a un vehículo que venía a más de 130 km/h en autovía, (en ruta es 110 km/h y 120 de tolerancia), se lo para en el radio de 10 km. Hay un funcionario que notifica en el puesto caminero para que se lo pare y notifique de la infracción. Se constata quien conduce el vehículo. Puede pagar la multa en el lugar, donde se le da un 50% de descuento, o en el banco con el monto total".Concluyó que "a diferencia del año pasado disminuyó la cantidad de víctimas por siniestros viales en rutas".