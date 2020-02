Fuerte temporal en San Luis y decenas de evacuados en Córdoba

Un fuerte temporal afectó a San Luis dejando como resultado calles anegadas, árboles caídos y voladuras de techos.La tormenta comenzó pasadas las 19 del martes, con ráfagas de viento que superaron los 80 kilómetros por hora, lo que provocó anegamiento de calles por la caída de ramas y presencia de obstáculos en la calzada.En el supermercado Walmart de la ciudad capital cedió uno de los techos de la playa de estacionamiento sobre varios autos que estaban en el lugar.En la zona de Monumentos de las Chacras, un árbol cayó y aplastó un Chevrolet Astra. Por fortuna, los dueños no estaban dentro del vehículo y resultaron ilesos.Por la magnitud del temporal, la Municipalidad de San Luis informó que se "socavó la colectora que va de sur a norte, desde la ruta 7 hacia el centro", indicaPor otra parte, el temporal de lluvia viento, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, dejó al menos 12 familias evacuadas en la ciudad de Córdoba, cortes de luz y calles anegadas, según informaron la Municipalidad, Epec y la Provincia.El municipio informó que 12 familias de la zona de La Visita (Juan B. Justo al 4200) fueron evacuadas en el CPC Centro América debido a la intensa lluvia registrada durante la madrugada.Gustavo Folli, director de Defensa Civil municipal, dijo que hay "gran cantidad de calles anegadas por el agua. Se ha procedido al corte total de Costanera. La recomendación al que sale a trabajar la precaución porque se va a encontrar con este panorama y la imposibilidad de desplazarse por algunos sectores".En total, son 12 las familias evacuadas en el sector de la avenida Juan B. Justo al 4200. "Son 12 familias del asentamiento La Visita, la mayoría niños. Entre 30 y 40 personas están siendo evacuadas al CPC, hasta que veamos si mejoran las condiciones climáticas, publicaAsimismo, la Municipalidad realizó la limpieza de todos los canales, lo que ha permitido contener los desbordes. "Por los trabajos que se vinieron realizando de la Municipalidad, ahora la afectación la tenemos en la zona norte, en esta zona de Juan B. Justo", especificó en diálogo con el programa Aquí Petete, por Mitre.El vocero de la Empresa Provincial de Energía (Epec), Alfredo Camponovo, dijo que "la tormenta ha sido brava durante, fundamentalmente el viento", que llegó a 90 kilómetros por hora, según precisó."La situación no es tan complicada, (pero) hay 18 distribuidores fuera de servicio. De 350, tenemos 18 fuera de servicio. Doce de ellos son distribuidores aéreos, cables afectados por el viento y la tormenta. Ya se está trabajando. Las guardias están reforzadas desde anoche", explicó al programa Radio Informe 3, por Cadena 3.Entre las zonas afectadas más populares están barrio Centro, Villa Bustos, Villa El Libertador, Alta Córdoba y Marqupés de Sobremonte.Por su parte, también se registraron algunos problemas en el interior también, como en los sectores de Yacanto, Calamuchita y en Serrezuela. "En Villa María tenemos un distribuidor afuera que afecta a algunos barrios. Y el pedido como siempre, que los usuarios realicen los reclamos al 0800 777 0000".El secretario de Prevención de Riesgos Climáticos, Claudio Vignetta, dijo a Mitre que cayeron unos 80 milímetros de agua, lo que "ha generado crecidas en los ríos de montaña".Por su parte, un fuerte temporal de viento y agua provocó la voladura de un techo y la caída de varios árboles en la localidad de Coronel Moldes, informó LV16.Abel Bettiol, bombero de la localidad, comentó a LV16 que hasta este martes por la tarde cuatro dotaciones de bomberos estaban trabajando en distintos puntos del pueblo.Pese a la voladura del techo de una vivienda, no hubo personas lesionadas. Bettiol señaló que por momentos las ráfagas de viento llegaron a los 80 kilómetros por hora.