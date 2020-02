Carnaval de Gualeguaychú: Creció 22% la cantidad de entradas vendidas

Pasó enero y las primeras cuatro noches carnavaleras arrojaron los números preliminares. El presidente de la Comisión organizadora, Norberto Rossi, dio a conocer más detalles de las entradas vendidas, porcentajes, proyecciones y cifras comparativas.En primera instancia es importante diferenciar entre los espectadores de cada noche y las entradas vendidas. Son miles los tickets de cortesía e invitaciones que se reparten, como así también hay que contabilizar las entradas con descuento para el público local y provincial que no son tenidas en cuenta a la hora de hacer los cálculos finales.En la primera noche asistieron 23 mil espectadores; la segunda y la tercera noche rondaron los 15 mil mientras que la cuarta sumó unos 13 mil. Pero estas cifras no son las definitivas a la hora de contabilizar ingresos económicos.Rossi explicó al diarioque hay que diferenciar las entradas de menores, las de cortesía, las locales y las que tienen descuentos, destinadas al público de Entre Ríos en general y Gualeguaychú en particular.El desglose final se hará al final de la temporada, pero mientras tanto, los clubes ya analizan los números gruesos de las ventas."Tenemos un promedio de entradas generales vendidas (sin descuento) de casi 21 mil sumando las cuatro noches", dijo Norberto Rossi, y aclaró que esta cifra es sin contabilizar los tickets de Entre Ríos y Gualeguaychú.Como dato positivo resaltó que actualmente "estamos en un 22% arriba de lo que fue el 2019, teniendo en cuenta las primeras cuatro noches".Respecto a las ventas dirigidas al público local, informaron que en la última jornada fueron 1700 entradas las entradas de público local. "Consideramos que es poco, porque también hay muchas de cortesía, otras que pertenecen a la Municipalidad, pero sigue siendo poco para el precio que se oferta", opinó el Presidente de la Comisión.Con estas cifras las entradas locales se han mantenido, pero las de los entrerrianos han subido un 5% más que el año pasado.Para futuras ediciones, Rossi lanzó la posibilidad de ofertar "una entrada general popular para todas las noches; no hacer una diferencia con el público local, sino que sea para todos. En concreto sería ofrecer una entrada popular como en la cancha de fútbol, con acceso a ciertas tribunas o a los playones gratuitos".De esta manera, el público que quiere tener una mejor ubicación podría abonarla de manera diferenciada, "pero el que quiera entrar por 300 pesos también lo pueda hacer"."Mi idea es proponérselo a los clubes, hablar con la gente del Municipio y buscar juntos una forma de implementarlo sin que se nos arme un conflicto en el ingreso, donde la gente no sepa para dónde tiene que ir. Es una idea a analizar", lanzó.Quedan seis noches de Carnaval donde va a continuar la entrada diferenciada para todo Entre Ríos.También seguirán los descuentos a los 12 gremios con los que se han hecho convenios al igual que con el PAMI."Si todo sigue como hasta ahora, con este 22% más en las ventas, vamos a cerrar mejor que el 2019; el año pasado vendimos 57 mil entradas generales sin descuento y el objetivo actual es vender 60 mil entradas como piso", expresó el referente del club Tiro Federal.Los números darán un balance final luego de pasado el fin de semana de Carnaval, donde los clubes evaluarán ingresos e inversión. Desde el club Tiro Federal confiaron a ElDía que se destinaron unos 13 millones de pesos para la edición 2020 y que además, se invierten unos 2 millones de pesos por noche en concepto de puesta en escena, sonido, Sadaic y Aadicapif.