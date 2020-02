La lista de objetivos que se había propuesto Fernando Báez Sosa antes de morir

La vida de Fernando Báez Sosa tuvo un abrupto y trágico final la madrugada del 18 de enero, cuando fue asesinado a manos de un grupo de rugbiers. Joven idealista, lleno de sueños por cumplir, el estudiante de derecho de la UBA tenía una suerte de diario íntimo en el que escribía lo que le pensaba y sentía en cada momento.La lista completa:1) Participar del proyecto solidario "Servir", para colaborar con escuelas del conurbano2) Afianzar mi grupo de amigos y mantenerlo3) Siempre ser como soy con todos4) Madurar con mi decisión universitaria5) Seguir trabajando6) Seguir con la carrera y que me vaya bien7) Viajar8) Aprender a concentrarme más9) Ahorrar10) Dejar el celular11) Apagar la computadora y la tele12) Estudiar13) Participar de los viernes de caridadEntonces, en diálogo con Nosotros a la Mañana, la madre de Fernando Báez Sosa reflexionó sobre el legado solidario y trabajador de su hijo: "Yo no sabía de estos objetivos, lo encontramos en la cajita de recuerdos, como él la llamaba. Me siento orgullosa de él".