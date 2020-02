La Tarjeta Alimentar beneficiará a 37 mil entrerrianos: La fecha de entrega

Nicolás Mathieu, secretario de Desarrollo Social de la municipalidad de Paraná, dialogó en la mañana de este martes, con Elonce TV, sobre la entrega de las tarjetas alimentarias incluida en el Plan Argentina contra el Hambre.



"El lunes 10 se firmará un convenio entre el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, en el cual se implantará el Programa Alimentar en Entre Ríos, con 37 mil beneficiarios. Hay que tener en cuenta que siete mil tarjetas ya se entregaron en Concordia, o sea que quedan 30 mil por entregar en la provincia", explicó el secretario municipal. Beneficiarios en la primera etapa "En esta primera etapa, se les entregarán tarjetas a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, para hijos menores a seis años, las madres que tengan la pensión por embarazo, es decir que el embarazo haya superado los tres meses, y también quienes cobren la pensión por discapacidad", expresó Mathieu, sobre la entrega de las tarjetas.



Sobre el valor disponible que tengan para hacer uso, dijo que "hay que tener en cuenta, que es una tarjeta de débito, para que puedan ir a los lugares de venta. Los saldos de las tarjetas van a ir de cuatro a seis mil pesos, según la cantidad de hijos que tengan. Todos los tercer viernes del mes, se acreditarán, para que las personas puedan hacer uso del dinero, con la compra de alimentos saludables, y estará prohibida la compra de bebidas alcohólicas". Trabajo del municipio en la implementación "Hay que destacar, que es decisión del intendente que todo el municipio trabaje en la implementación de este programa, especialmente en lo que es el control y seguimiento. Y que no pase como en Concordia donde ha habido varias denuncias por la mala ejecución de la tarjeta", comentó el secretario.



"Nuestro esfuerzo va estar centrado para que este programa cumpla con el objetivo que, tiene que es que las familias puedan comprar alimentos. Previo a la entrega de las tarjetas, habrá una capacitación sobre la alimentación saludable, porque es un cambio cultural". Entrega de las tarjetas En cuanto a las personas que reciban las tarjetas, indicó que "el ANSES va a realizar un filtro de datos para que, las tarjetas vengan impresas y así las personas no deban realizar ningún trámite. Van a poder retirar las tarjetas los beneficiarios que cumplen los requisitos, en el Banco Nación con la presentación de la fotocopia de DNI y documentación personal".



"La entrega está prevista para fines de febrero y principio de marzo en las ciudades grandes. En los municipios más chicos, las entregas se harán a través de una sucursal del Banco Nación o por correo en las casas de cada beneficiario". Comercios adheridos "Los comercios van a trabajar a través del mismo posnet que el Banco Nación de la tarjeta Maestro; se evalúa con almacenes para ver si pueden armar alguna canasta básica a menor precio, o algún descuento en los alimentos que estamos trabajando", anticipó.



Para finalizar, Mathieu dijo que "próximamente habilitará una página web para que las personas puedan consultar si están dentro de los beneficiarios de esta primera etapa, cargando su CUIT. En el caso de que no estén, habrá una instancia de reclamos para ver si en la segunda entrega pueden acceder al beneficio". (Elonce)