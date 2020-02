Tragedia ambiental: Empresa derramó ácido en el río por rotura de válvula

Luego de la muerte de una gran cantidad de peces en el río Ctalamochita, a la altura de la localidad cordobesa de Río Tercero, el abogado Danilo Cravero realizó una denuncia penal contra la empresa que generó la tragedia ambiental.Se trata de la Petroquímica Río Tercero, que sufrió la rotura de una válvula y provocó el derrame de ácido nítrico en el río, algo que fue comprobado por la Municipalidad de la localidad este lunes, por lo que le cabría una multa debido a su responsabilidad administrativa."Hay muchos peces que se murieron", se lamentó enel presidente de la Fundación Río Ctalamochita, Diego Colussi.

"La pérdida de cada una de las especies es lamentable. Son cantidades innumerables: en 25 metros de río contamos 525 peces en una sola costa. Si se lo multiplica por la otra costa, tenemos más de mil peces y si lo multiplicamos por la cantidad de metros y kilómetros del río, son miles y miles de peces", indicó."Es imposible calcular cuántos son, porque hay muchos peces arrastrados por la corriente", agregó.Además, Colussi contó que como el derrame sucedió a las 3 de la mañana no hubo ningún inconveniente con algún ser humano, aunque aseguró que "si hubiera habido alguien en el río bañándose habría tenido consecuencias"."Estamos convencidos de eso", señaló.Unas horas antes de que el Ejecutivo municipal admitiera la culpa de la petroquímica, el abogado Danilo Cravero había realizado una presentación ante la fiscalía a cargo de la causa y pidió constituirse como querellante, para cumplir su intención de que el derrame "no quede solo en una multa y que se haga caja con este tema, sino que se establezca responsabilidad penal"."El muestreo que hicieron los integrantes de la Fundación Río Ctalamochita, que trabaja en la protección del cauce del río, comprobó que en una sola margen del río murieron más de 500 ejemplares de más de 20 especies. Esos fueron los que impactaron en la costa, por lo que dentro del cauce del río fue mucho mayor y serían miles. Es difícil de cuantificar el daño y precisar cuántos miles de peces han muerto", señaló en diálogo con Cadena 3 "La Fundación Río Ctalamochita hace un par de años había sido noticia por mitigar los efectos que tiene la represa de Carcarañá, que impide que los salmónidos suban aguas arriba y lleguen a esta zona. Por eso, la fundación había hecho una siembra importante de dorados, un pez emblemático de la zona, que también fue alcanzada por este volcamiento de líquidos", agregó.Además, Cravero señaló que, en caso de que prospere su denuncia, las penas para los responsables de la empresa podrían ir desde los seis meses hasta los cinco años de prisión."Dependerá de la figura delictiva en la cual se encuadre para la fiscalía. En los delitos ambientales las figuras son muy diversas", aclaró."Hay deficiencias y baches en la legislación en esta materia. Las leyes no son todo lo severas que podrían ser", se quejó.