Albañil que halló $250 mil y los devolvió fue recompensado con trabajo en blanco

Saúl Jiménez nunca había visto tanto dinero junto. Mientras removía los escombros de una vivienda que se incendió, el joven albañil descubrió con sorpresa un paquete que contenía $250 mil.



La plata estaba escondida en el techo de la casa, que se quemó en un 80%, y tras el siniestro hasta el dueño la había dado por perdida.



A pesar de no tener un trabajo formal y de mantener a sus cuatro hijos haciendo changas, Saúl no dudó: escondió el paquete debajo de su remera y se lo llevó inmediatamente a su dueño.



"Fue una alegría, pero si el dinero no te pertenece tenés que ver de quién es y devolverlo, y más si es una familia que perdió su hogar", dijo el joven evangelista a los medios locales. También relató que antes de las Fiestas se había quedado sin trabajo y desde entonces él y su familia subsistían haciendo algunas changas.



El noble gesto conmovió al comerciante y lo impulsó a compartir la historia en las redes sociales. "Mis queridos amigos, quiero que vean esta persona. Se llama Saúl Jiménez, encontró entre los escombros dinero y sin dudarlo fue y me lo entregó. Alvear tiene muy buena gente", escribió Oscar Calvo junto a una foto de Saúl.



La noticia rápidamente se viralizó y la buena acción terminó por transformar la vida del albañil. "El intendente me ofreció algo que yo venía buscando hace mucho tiempo, que es tener un laburo para poder sustentar a mi familia, así que si Dios quiere vamos a estar trabajando para la municipalidad de General Alvear", reveló con alegría.



Este lunes, el albañil fue recibido por el intendente de General Alvear, Mendoza, quien formalizó la recompensa: a partir de mañana Saúl trabajará en la Dirección de Obras Públicas.



"Estos actos de honestidad deben ser reconocidos y tomados como ejemplo", explicó el intendente Walther Marcolini.



Tras aceptar su nuevo empleo, Jiménez aseguró sentirse orgulloso por haber ayudado a que la familia que perdió su casa puede salir adelante y contento por haber obtenido un trabajo en blanco como tanto anhelaba.