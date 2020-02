Recomiendan no usar barbijos para prevenir el coronavirus

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) desaconsejó el uso de barbijos en la población para la prevenir el 2019-nCoV, la cepa de coronavirus que ya causó en China 361 muertes y 17.200 casos confirmados.



A través de un comunicado que también firmó la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) explicó que "los virus respiratorios, incluyendo el 2019-nCoV, no se encuentran suspendidos en el aire" y que el uso de estas máscaras no se sugiere en Argentina ni en América Latina, donde hasta la fecha no se confirmaron casos.



"Es necesario que una persona infectada con dicho virus lo elimine a través de sus secreciones y solo estarán expuestos quienes se encuentren a corta distancia", insistió la SADI, por lo que el uso de barbijo "solo se recomienda para personas que tengan síntomas respiratorios (tos, fiebre, dolor de garganta) y que hayan regresado de China en los últimos 14 días o hayan estado en contacto con personas enfermas que hayan regresado de China en los últimos 14 días".



"Recomendamos como medidas generales para prevenir la transmisión de ésta y otras infecciones la higiene de manos y toser o estornudar sobre el pliegue del antebrazo", concluyo el texto.