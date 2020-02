En el aeropuerto de Ezeiza se comenzaron a utilizar barbijos por el coronavirus

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

En las últimas horas, también pudo observarse a pasajeros con su nariz y boca protegidos en la principal estación aérea del país, por voluntad propia.



Si bien se lanzó una campaña de difusión masiva sobre esta enfermedad, a modo de prevención, no se dispuso -al menos hasta el momento- de manera oficial que los empleados de aeropuertos que reciben pasajeros provenientes de China tengan que usar barbijos aquí en la Argentina.



De todos modos, trabajadores de líneas aéreas, entre ellas, Aerolíneas Argentinas, y de empresas de seguridad comenzaron a utilizarlos en las últimas horas.



La enfermedad, cuyo brote se originó en la ciudad de Wuhan, en China, ya se cobró 305 vidas según datos oficiales y contagió a más de 14.000 personas, la mayoría en ese país del Lejano Oriente, que inaugurará mañana un hospital que construyó en menos de diez días para atender a 1.000 pacientes.



Incluso en las últimas horas se confirmó el primer caso fatal de coronavirus fuera de China, con el fallecimiento de un paciente en Filipinas.



Según supo la prensa, la decisión de los empleados en Ezeiza de utilizar barbijo no obedece a una medida impuesta por las líneas aéreas, el aeropuerto ni el Ministerio de Salud.



Allí en la estación aérea, el temor a contagiarse el coronavirus se incrementó desde que dos pasajeros presentaran síntomas similares a los de la enfermedad, aunque luego se descartó que estuviesen infectados.



Voceros de Aeropuertos Argentina 2000 dijeron que no se trata de una medida impulsada por esa compañía, sino que la precaución "corre por cuenta de cada empleado" y eventualmente de los pasajeros también.



Y aseguraron que no recibieron ninguna indicación oficial en este sentido, de parte del Gobierno, según publicó el portal de internet del diario La Nación.



"Lo que tenemos es la indicación del Ministerio de Salud de estar alertas y activar los protocolos sanitarios si se presentara una persona con síntomas coincidentes a los de coronavirus", afirmaron los voceros.



En ese caso, los pasos a seguir serían derivar al paciente a unas salas especialmente dispuestas para ser revisado por Sanidad de Fronteras y por el equipo de Sanidad del aeropuerto.



Luego, si se confirmara el diagnóstico positivo, el paciente debe trasladarse al Hospital de Ezeiza, preparado para asistir a los enfermos en este nuevo brote.



Días atrás, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sostuvo que la Argentina "no tiene casos de coronavirus" y aconsejó "si no es necesario e imperativo, evitar de momento viajar a China".