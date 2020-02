La historia de la mujer que inspiró al "gurisito costero" de Linares Cardoso

Dominga Ayala de Almada es una mujer legendaria. Nació en Colón en 1932 y vivió en una isla del río Uruguay hasta los ocho años. A esa edad emprendió una travesía en una pequeña embarcación a remo junto a su familia para llegar a Paraná. Se afincó en Puerto Sánchez donde levantó su casa, plantó una alameda, cultivó un jardín, educó hijos biológicos y adoptivos, trabajó, escribió e hizo valiosos amigos. Su curiosidad y lucidez la llevaron a ser una profunda conocedora de la naturaleza y de la cultura costera.Músicos, poetas y pintores fueron cautivados por su sapiencia y sensibilidad y, así, se instituyó en motivo de composiciones que son parte ineludible del cancionero folklórico. Cultivó la hermandad con artistas como Linares Cardozo o Miguel Zurdo Martínez. Desde 2016 vive en Crespo junto a su hijo y su nuera. En las paredes de su actual morada cuelgan fotos, recuerdos y reconocimientos oficiales como testimonios de una vida virtuosa.A los 87 años ejercita una memoria formidable que le permite narrar con detalle episodios del pasado. Cuenta con un lenguaje refinado con el que otorga belleza a todo lo que dice. En su hablar, incluye giros reflexivos y recita poesía con espontaneidad. Su temple y buen ánimo dan lugar al diálogo fecundo. Aquí, la extensa entrevista que le realizó la revista 170 escalones:En el año 40. Vivíamos en una isla frente a Paisandú que se llama Caridad. Papá decía que quedaba a dos leguas de la ciudad de Colón. Con los vientos venía la creciente del río porque la sudestada llega hasta allá y, entonces, teníamos que salir. Cargar la embarcación a cualquier hora de la noche y arribar. A veces, nos encontraba Prefectura y nos remolcaba para llevarnos a tierras más altas. Fue en una de esas circunstancias que decidieron venir a las costas del río Paraná. Yo tenía ocho años. Nos vinimos en una canoa grande a remo, pala, botador, sirga en las costas regulares, vela en el tiempo de viento; la vela es un poco incómoda por la sobrecarga. Éramos diez, ocho gurises, mi mamá y mi papá.Pasamos por Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, unas costas inhóspitas, ganamos el delta que era precioso; con claroscuros, arroyos y árboles frutales en lugares inesperados. A veces no encontrábamos tierra para acampar porque eran solo anegadizos; mucha vegetación: totora, junco, espadaña. Así que teníamos que fondear en los carrizales y pasar la noche sentaditos a esperar un nuevo día. Aunque estábamos familiarizados con el río, dormitábamos apenas por el ruido que hacía el batir del agua contra la vegetación. Amanecíamos medio entumecidos. A veces, si el tiempo estaba bueno, navegábamos de noche. Pasamos las costas de Victoria, costas pantanosas, horrible; el barro te chupa el botador y no te deja avanzar. Había que buscarle la vuelta. Cuando encontrábamos un albardoncito ahí parábamos y mi mamá lavaba la ropa y juntábamos leña. Mi padre con mi hermano mayor, que tenía 14 años, juntaba miel de avispas y de abejas; también fijaban peces con una chuza; por ejemplo, el pacú porque se acercaba a la costa a chupar el barrito que se juntaba en la gramilla. En un lecho de gramilla, el agua no se pone turbia entonces es cristalina y se ve bien. Además, teníamos una trampa que se llama aripuca que consiste en una pirámide hecha de palitos con una puerta arriba. Era una forma de obtener un ave sin lastimarla, sin dañarla y conservarla viva hasta cuando quisiéramos matarla. Lo que más se cazaba era la gallineta. Una carne rica, linda. El biguá también, pero vive de pescado y tiene una carne bastante tufienta.Dos meses y siete días. Nosotros llevábamos una recomendación que había expedido Prefectura para exhibir en los puestos de control porque el Uruguay es río de frontera y controlaban quién pasaba. Buscábamos las costas de las islas porque era una forma de encontrar refugio en caso de tormenta. Aunque el tiempo estuviera lindo vivíamos mirando el cielo por si aparecía una nube negra. En todo el viaje, nos sorprendieron dos temporales. Uno en Concepción del Uruguay y otro en la isla El Francés, abajo de Rosario. Ahí perdimos la canoa. Durante la noche se desbarrancó un arenal y se la llevó. La encontramos lejos, aguas abajo, enredada en un linde viejo de alambre de púa. Perdimos algunas cosas.Llegamos en junio.