Video: Rugbiers de la cárcel enviaron mensaje a detenidos por crimen de Fernando

El equipo de rugby Los Espartanos, que está compuesto por presos de varias unidades carcelarias, lamentó el crimen de Fernando Báez Sosa y sostuvieron que el deporte que practican los agresores "no es parte del problema, sino de la solución", dijeron en un video que difundieron.El programa deportivo "Los Espartanos" fue creado para bajar la tasa de reincidencia delictiva y favorecer la inclusión social de personas privadas de libertad. Se lleva adelante en 28 unidades carcelarias de 9 provincias, e incluye a 900 convictos.A su turno, otro de los internos reconoció que ellos eran "los más violentos de la sociedad", pero enfatizó que gracias al rugby "está aprendiendo (a vivir) una vida nueva" y a "decirle no a la violencia", expresó.Destacaron el aprendizaje de la diversión sin tomar alcohol y pidieron que su consumo ya no sea parte del acostumbrado "tercer tiempo".En ese sentido invitaron a los diez jóvenes que están acusados del brutal homicidio, a la salida del boliche "Le Brique", en Villa Gesell. "Nosotros nos cansamos de cometer errores, pero el rugby nos dio una segunda oportunidad. Como capitán les quiero decir que el rugby da segundas oportunidades, que esto es Esparta, esta es su casa, que están invitados para ser parte de nuestro equipo", dijo el líder.Los diez rugbiers detenidos por el homicidio de Fernando pasaron sus primeras tres noche alojados en la alcaídía de la cárcel de Dolores, donde se les ofreció asistencia psicológica y médica y recibieron la visita de sus familiares.Se trata de Máximo Thomsen (20), Lucas (18) y Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20), Juan Pedro Guarino (19), Enzo Comelli (19), Blas Cinalli (18), Ciro Pertossi (19) y Ayrton Viollaz (20), quienes permanecen detenidos desde el sábado 18 de enero. Todos ellos están acusados por la fiscal del caso, Verónica Zamboni, por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" por el cual podrían recibir una pena de prisión perpetua.Fueron alojados en un sector separado del resto de la población carcelaria, para resguardar su seguridad, luego de que se viralizaran en las redes sociales distintos videos de presuntos presos que aguardan su llegada para hacer una supuesta justicia por mano propia.