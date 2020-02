Aseguran que "no hay grandes posibilidades de que coronavirus llegue al país"

En medio de la expansión del coronavirus por varios países de Asia, Europa y América del Norte, el médico infectólogo Daniel Stamboulian aseguró que es poco probable que llegue a la Argentina: "No hay mayores problemas, ni posibilidad de que el coronavirus se introduzca en Argentina".



Más allá de la emergencia internacional que decretó la OMS, el director médico de Stamboulian Servicios de Salud señaló que "el problema no es tan importante" para nuestro país.



"En Estados Unido hay 5 casos, en Francia 3, y en Vietman, país que está más en contacto con China, tuvieron sólo 2 casos. Acá no creo que ocurra algo así", aseveró a Radio Mitre.



Hasta el momento, el nuevo virus ya se cobró la vida de 259 personas e infectó a casi 12.000. Toma su nombre del latín debido a su aspecto de corona bajo el microscopio, y pertenece a una gran familia de patógenos comunes. Algunos coronavirus sólo afectan a los animales, pero otros también pueden contagiar a los humanos.



La evidencia científica indica hasta el momento que el nuevo virus proviene de murciélagos y que el contagio al ser humano y el inicio del brote se originó en un mercado de la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019.



Es por eso que Stamboulian aconsejó no visitar, además de China, países como Nepal, Tailandia y Malasia donde la gente está en contacto con animales salvajes y de granja, ya sea muertos o vivos. Además, recordó que el brote de la gripe aviar, en 2009, se desató cuando el humano estuvo en contacto con pavos. "Este tipo de animales son los que facilitan la transmisión del virus", señaló.



Consultado acerca de las indicaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), el infectólogo aclaró que el organismo "no ha prohibido los viajes porque sinceramente se trata de una afección respiratoria" y que "con sólo mantener las precauciones correspondientes" es suficiente.



"Lo que hay que tener presente es que frente a toda infección respiratoria hay que lavarse las manos con agua, jabón o gel con alcohol. Y si uno viaja a lugares donde se encuentra con personas con problemas respiratorios hay que evitar el contacto con ellos porque no hay tratamiento. El único tratamiento adecuado es el correcto manejo de la infección respiratoria", subrayó.



Aunque por el momento la OMS no brinda restricciones sobre los viajes o el comercio, sí recomienda promover entre los viajeros la búsqueda de atención médica inmediata en el caso de que presenten sintomatología compatible con cuadro respiratorio agudo antes, durante, o después de un viaje internacional, especialmente si estuvieron en los países afectados.



Argentina, por su parte, está preparada para hacerle frente al coronavirus. "Estamos trabajando con el Hospital Eurnekian de Ezeiza para aislar a los pacientes", dijo Stamboulian; mientras que los turistas que presentan procesos respiratorios son llevados al Instituto Malbrán, que "está preparado para hacer los estudios de coronavirus".



Con respecto a cómo hay que actuar frente a un paciente, el médico explicó que "es necesario manejar la infección con antibióticos" o "mantenerlo en observación, porque en 14 días esas infecciones se resuelven".



En ese sentido destacó la preocupación de China por construir dos hospitales en 10 días para contener a todos los enfermos. "Si la infección es severa, lo mejor es ir a un centro de salud", insistió.