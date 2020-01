Crimen de Fernando: Los 10 rugbiers detenidos pidieron ver el video y declarar

Los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa quieren declarar, están esperando que la fiscalía definan cuáles son los roles de cada uno y algunas medidas de prueba que todavía no llegaron, cuando la fiscal tenga todo ese material van a declarar, todos expresaron esa voluntad de hacerlo.



Hugo Tomei, representante de los 10 rugbiers imputados, lo confirmó al ingresar a la fiscalía N°6 y adelantó que va a presentar recursos contra las declaraciones de los testigos, ya que encuentra contradicciones.



El abogado aportó que los testigos se contradicen, que no es consistente lo que cuentan, unos dicen que vieron al grupo de rugbiers pero al momento de marcar el lugar físico donde se encontraban cuando ocurrió la pelea, es imposible que hayan tenido visibilidad clara de la golpiza que terminó con la vida de Fernando.



Los diez rugbiers implicados pasaron este miércoles sus primeras horas en la alcaldía de Dolores, después de habitar comisarías de Villa Gesell y Pinamar. Allí permanecerán al menos hasta se defina la situación procesal de cada uno de ellos.



Días atrás se conoció otro video que mostraba cómo el personal de seguridad del local sacaba a los rugbiers a la calle por una puerta lateral, en el que Máximo Thomsen (20), imputado como coautor del crimen de Fernando, forcejeaba mientras lo retiraban del lugar. En las imágenes, tomadas por una cámara de seguridad dentro del lugar, se pudo ver cuando los jóvenes son echados por una puerta que da a la avenida 3, donde luego se desató el ataque al joven de 18 años.



En otra grabación se vio cómo retiraron a Fernando del local nocturno tras la pelea que mantuvo con el grupo de rugbiers.



Además de Thomsen, por el crimen de Báez Sosa están presos Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20), Blas Cinalli (18) y Juan Pedro Guarino (19), ), Enzo Comelli (19), Ciro Pertossi (19) y Lucas Pertossi (20). Videos Al menos según su defensa o en lo que consta en el expediente, ninguno de los 10 rugbiers detenidos en el penal de Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa vio aún los videos que circulan por redes sociales y medios de comunicación desde hace casi 15 días, por lo menos no de manera oficial. Ninguno de ellos vio las imágenes en las que son echados del boliche Le Brique por la puerta trasera por patovicas que aplican tomas de jiujitsu brasileño o en las que directamente queda grabado cuando le patean la cabeza a la víctima hasta dejarlo al borde de la muerte en medio de un tumulto. Las tomas son de varios ángulos y cámaras: personas en el boliche, en la calle, cámaras de seguridad. Pocas veces un crimen fue tan filmado en la historia reciente.



"Cuando ellos se prestan a declaración indagatoria el lunes posterior al asesinato, la fiscal del caso, Verónica Zamboni, solo les dice que hay un video pero no se los muestra. Es increíble que todavía no se los hayan mostrado. En cualquier causa normal cuando la prueba fundamental tiene que ver con un video, antes de la indagatoria, se les exhibe a los detenidos. Acá no", dice una fuente de la defensa.