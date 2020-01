Albañil encontró $250.000 y llamó al dueño para entregárselos

Oscar Calvo perdió todo en un incendio. Casa, muebles, ropa, el negocio que logró mantener durante 23 años con la totalidad de la mercadería. No quedó nada más que cenizas y paredes derruidas en la zona de Las 5 esquinas en Alvear Oeste, distrito de General Alvear, en la provincia de Mendoza.



Saúl Giménez, un albañil que estaba desmontando el techo y derrumbando paredes que fueron afectadas por el fuego y ya no eran seguras, le dio una sorprendente noticia.



El obrero de 31 años y padre de 4 hijos, encontró entre los escombros unos fajos de billetes y sin dudarlo un segundo corrió a llamar a don Calvo para darle la novedad y entregárselos en mano.



Esos ahorros que el comerciante pensó que se habían perdido en el infierno que se desató la madrugada del 4 de enero, sumaban $250.000.



"Estábamos sacando el techo y cuando fui a una de las habitaciones, en una ventana debajo de escombros vi la plata. Fui y le avisé a don Calvo que había encontrado algo. No lo podía creer", relató Saúl.



"Soy una persona que trabaja, que me las rebuscó para salir adelante, voy a la iglesia y me gusta hacer el bien. Por eso al ver la plata lo llamé para dársela", contó Saúl.



Además "sé lo que cuesta ganarse la plata día a día, y esta gente perdió todo. Vine a hacer una changa y ahora tengo trabajo todos los días. Todos tienen una recompensa", agregó el albañil.



El comerciante aseguró que "cuando me llamó no lo podía creer, yo no lo conocía antes, pero puedo decir que es una persona excelente".