Comunidad está movilizada para ayudar a vecino que necesita costoso tratamiento

Germán Etichetti, quien tiene 47 años y reside en Las Parejas, llevaba una vida normal dedicada al trabajo y al porvenir de su familia que formó junto a Lorena, con quien, fruto de ese amor, tuvieron cuatro hijos. Sin embargo nunca imaginó que una compleja enfermedad terminaría por modificarle planes y sueños compartidos al punto de no dejarle margen para otro prioridad que no sea cuidar su salud. Entre otras privaciones, no pudo seguir al frente de su comercio, que hoy es atendido por familiares, para dar pelea contra el padecimiento que lleva a cuestas desde hace dos años cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una patología neurodegenerativa del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas.



Si bien consultó a distintos especialistas para sobrellevar esta enfermedad incurable, no logró el resultado esperado y su estado de salud fue deteriorándose hasta quedar postrado en silla ruedas por falta de capacidad motriz. Pero "Koki", como lo conocen los parejenses, lejos está de bajar los brazos y se aferra a la esperanza de viajar a Estados Unidos para ser sometido a un tratamiento médico que podría mejorar su calidad de vida. Y esas ganas que siente de salir adelante encuentra aún mayor fortaleza en el amor y acompañamiento de su familia que se esfuerza por conseguir los 50 mil dólares que se necesitan para hacer frente al costoso tratamiento y gastos de traslado y estadía, entre otros.



Se trata de un deseo tan noble y humano que se convirtió en una causa común para la comunidad de Las Parejas y vecinos de zona que demuestran su compromiso con muestras de solidaridad. Ya se desarrollaron distintas actividades benéficas y para este domingo está programado un espectáculo musical donde actuarán artistas locales y de la zona que se sumaron a la movida para colaborar al igual que el municipio que aportó el sonido y el predio donde se realizará el evento. También se habilitó una cuenta bancaria para recibir donaciones (0110854330085400174565) y están a la venta bonos de contribución.



La familia no tiene más que palabras de agradecimiento por la respuesta aliviadora de la gente al gran esfuerzo que está haciendo para poder pagar el tratamiento en una clínica establecida en el corazón de Miami y que consiste en la incorporación de aminoácidos por vía venosa, lo que permite al paciente recuperar masa muscular y movilidad. La posibilidad de que Koki encuentre una salida a su problema de salud no sólo alimenta esperanzas sino que se transformó en un propósito impostergable para él y sus seres queridos.



Ante el avance de la enfermedad y la aparición de tal alternativa médica para atenuarla, no tardaron en hacer los trámites a fin de ganar tiempo para iniciar cuanto antes el tratamiento que ya fue autorizado para el próximo mes por el establecimiento sanitario estadounidense. Tras dar ese paso encararon el difícil desafío de conseguir el dinero que necesitan y para lo cual no dudaron en desprenderse de cosas materiales que obtuvieron gracias al esfuerzo de su trabajo. Koki puso su auto en venta mientras que sus padres, quienes son jubilados, hipotecaron su única casa para acceder a un préstamo destinado al objetivo trazado y que despertó un fuerte apoyo social. "Somos tres hermanos que solo tenemos como capital una casa y un vehículo cada uno, pero estamos muy unidos y en este momento lo más importante es la salud de Koki y haremos cualquier sacrificio", afirmó Paola, quien es directora de un colegio local. Y sobre el gesto de sus padres dijo que honran "el valor que nos transmitieron de que los hijos siempre están primero".



De no mediar imprevistos, Germán Etichetti partirá el 22 de febrero rumbo a estados unidos en companía de su mujer, su suegro, y su único hijo varón, para lo cual el gobierno parejense gestionó las pasajes aéreos. Estará cuatro semanas y al regresar al país deberá seguir el tratamiento con una medicación indicada para tal finalidad.



Paola contó que la familia tomó conocimiento de este tratamiento a través de un programa de televisión donde una mujer, Cecilia Carrizo, quien también tiene un familiar con ELA, se refirió al tema. "Haber escuchado esta noticia fue como una luz de esperanza para toda la familia, por lo que rápidamente nos pusimos en campaña para contactarnos con la clínica y nos dijeron que hay posibilidades de que Koki mejore su calidad de vida como ya ocurrió con otros pacientes, más allá de que cada organismo es diferente".



En esa línea sostuvo que "si bien es un tratamiento muy costoso para una familia trabajadora como la nuestra no dudamos en hacer todos los esfuerzos", al tiempo que cuestionó la falta de políticas públicas para atender este tipo de situaciones. "Las enfermedades no esperan y en estos casos la desesperación hace que tengamos que golpear puertas y hacer todo inmediatamente para lograr que las personas sobrevivan y no queden en el camino como sucedió en muchas oportunidades", dijo.



Paola se mostró optimista en que la intervención a la que será sometida su hermano allane el camino para que salga adelante. "Tenemos mucha fe en Dios y creemos que Koki mejorará su calidad de vida, que es lo que tanto queremos y apuntamos", resaltó para luego valorar el apoyo de la comunidad. "La respuesta fue impresionante no solo en Las Parejas sino también en el resto de la zona porque Koki es una persona querida y conocida por su actividad de comerciante", manifestó, para luego reconocer el apoyo que recibieron del municipio "desde el primer momento".



Además de movilizarse en silla de ruedas, Germán también perdió el movimiento de sus manos y debe utilizar una cuellera ortopédica para sostener su cuerpo. "La ELA es una enfermedad muy cruel que va devastando a la persona, por lo que la aparición de un tratamiento de este tipo nos esperanza, aunque lamentablemente se hace muy difícil, al no haber un reconocimiento oficial y apoyo del Estado, conseguir los recursos para afrontar su alto costo".



"Nosotros aspiramos y vamos hacer lo posible para que este tratamiento sea aprobado y no sigan muriendo personas con esta enfermedad", resaltó para luego destacar que en España y otros países europeos se avanza con una campaña en tal sentido. Finalmente comentó que ya entregó una nota al gobernador Omar Perotti y lo mismo hará con la Legislatura provincial en busca de algún tipo de asistencia.



En familia. Germán Etichetti junto a su esposa Lorena, sus cuatro hijos y sus dos pequeñas nietas mellizas. (La Capital)