Colonia del Rowing Club: "Rescatamos valores como trabajo grupal y amistad"

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Este viernes se desarrollaron las actividades de cierre del periodo 2020 de la colonia del Paraná Rowing Club. Si bien desde la organización habían planeado realizar un campamento, en el parque acuático de nuestra ciudad, durante el miércoles 29, debido a las lluvias de ese día, se tuvo que reorganizar.



En diálogo con Elonce Tv Rodrigo Caíno, comentó que "los padres eligen las colonias de vacaciones por la enseñanza de natación, mas allá de un tema de horarios y organización laboral. Nosotros rescatamos valores como el trabajo grupal, amistad, la integración entre chicos de diferentes escuelas y edades. Nos enfocamos en que jueguen y la pasen bien".



En torno al grupo que forma parte de la colonia añadió que "en un gran porcentaje son niños y niñas que ya han venido en años anteriores, ya nos conocen. Nosotros somos un grupo de profesores que venimos trabajando desde hace ocho años. Los chicos que vienen por primera vez, tienen un periodo de adaptación."



"Como actividad principal apuntamos a que los niños aprendan a nadar, en Entre Ríos no puede haber una sola persona que no sepa nadar. Luego tenemos iniciación deportiva, que los acercamos a las actividades que hay en el club. También estamos programando para años posteriores llevar a los niños al río". Indicó.



Por su parte Alexis Barzola, un joven con Síndrome de Down, que forma parte del equipo de la colonia hace 12 años, invitó a todos a que se acerquen al club. En torno a su compañero, Caíno agregó: "Alexis es un amigo que viene desde los 15 años con nosotros, hoy tiene 27, es un colaborador y se encarga de coordinar la merienda. El día que no lo tengamos no sé qué vamos a hacer".