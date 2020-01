"Esto fue una tragedia, no son asesinos", dijo el padre de Máximo Thomsen

Minutos antes de las 18 comenzó el arribo de familiares de los diez detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en lo que representa la primera visita desde que todos están alojados en la Unidad Penal 6 de esta ciudad.Al salir de la vista realizada durante algo más de dos horas, el padre de Thomsen volvió a hablar con la prensa. Fue el único familiar de los diez acusados que aceptó dar su opinión. "Tengo miedo de no verlo más en libertad", expresó. Y agregó: "No creo que sea consciente de la pena"."Estaban alcoholizados", expresó Marcial Thomsen y comentó que su hijo aceptó recibir ayuda psicológica dentro del penal. También indicó que entregó la clave de su celular para colaborar con la Justicia. "No quiero abrir los ojos", indicó quebrado el padre del joven de 20 años que fue señalado por al menos cinco testigos como el principal agresor de Fernando Báez Sosa. "Para él fue una pelea", comentó sobre lo conversado con su hijo."Obvio", respondió cuando se le preguntó si su hijo y los demás imputados por el hecho están arrepentidos de lo que hicieron aquella madrugada.El ingreso en la unidad penitenciaria se hizo en similares condiciones que lo hacen familiares de los demás reclusos, aunque en esta oportunidad se les habilitó un horario especial, posterior al que estaba previsto para las visitas a internos alojados en el sector de alcaidía, donde permanecen aquellos detenidos que no tienen prisión preventiva.Todos llegaron con alguna bolsa cargada con distintos elementos para los imputados por el homicidio registrado en Villa Gesell. Se podía advertir que cargaban con alimentos, artículos de limpieza y también vajilla plástica.Llegaron a la cárcel de Dolores familiares de los diez detenidos por el asesinato de Fernando Báez SosaLlegaron a la cárcel de Dolores familiares de los diez detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. RizziLos familiares de los diez detenidos debieron pasar por la oficina de recepción de mercaderías, donde se realiza la correspondiente inspección a efectos de detectar el ingreso de cualquier elemento que pueda perturbar la seguridad del penal.Luego realizaron la fila en una dependencia lindera, donde entregaron su DNI para generar una ficha de visita. Y luego, por primera vez desde que sus hijos fueron acusados en este caso, debieron someterse a la requisa individual para que el personal del Servicio Penitenciario se asegurase que no ocultaban materiales prohibidos bajo sus prendas.