Extranjero internado: Descartan dengue pero "aún no se determina la enfermedad"

Sociedad Un paciente extranjero fue internado y permanece aislado en hospital entrerriano

Un paciente de nacionalidad africana continúa internado a modo preventivo en observación y aislamiento. El hombre se encuentra en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, de la ciudad de Concordia. Desde la Departamental de Salud descartan dengue. Epidemiologia de la provincia informaron que están llevando adelante tareas de investigación para determinar la enfermedad que afecta al paciente."Además de dengue se le tomaron pruebas para hantavirus y coronavirus, a pesar de que este paciente no ha registrado viajes a ninguna provincia de China. Él es un paciente que vino de Mozambique, estuvo en Sudáfrica, luego fue a Brasil y de allí llego a nuestro país", explicó la doctora Calvo y remarcó: "Lo más importante es que el paciente está evolucionando bien. Se encuentra acompañado por su esposa, a quien también se le realizaron estudios aunque no presentó ninguna sintomatología".Por su parte el director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, informó: "Es una persona que está internada con un cuadro febril", en este momento "se están llevando a cabo las investigaciones epidemiológicas de laboratorio, para determinar la causa de la enfermedad".A su vez, remarcó: "Como es un cuadro febril que no es específico las causas pueden ser varias", además "con los antecedentes de esta persona puede ser una enfermedad que no es típica de este lugar, pero no hay un diagnóstico de este paciente".