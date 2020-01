Récord de ingresantes en la UNER: Ya se inscribieron 6.200 estudiantes

Con el nivel de inscriptos hasta diciembre, los ingresantes a algunas de las distintas carreras de grado y pregrado que ofrece la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) marcarán la cifra más alta de las últimas dos décadas.



Según se informó desde la Secretaría Académica de la institución, se anotaron 6.200 estudiantes, manteniendo una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años. En 2019 habían sido 5.700, un año antes el número fue de 5.200 alumnos, y yendo más atrás en el tiempo, unos 4.350 en 2013, 3.380 en 2005 o 2.800 en el año 2000.



La secuencia evolutiva, correspondiente a datos oficiales, permiten graficar el crecimiento de la cantidad de personas que acceden a la oferta pública y gratuita de la universidad nacional. Algo similar, empero, ha ocurrido con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).



La cifra de 6.200 aún no está cerrada, se explicó desde la UNER. Es que a esa cantidad se podrían sumar algunos estudiantes más durante la próxima semana.



Con la reanudación de las actividades académicas en las nueve casas de altos estudios, algunas de ellas reabrirán las inscripciones a algunas de sus carreras, entre el lunes y viernes.



El crecimiento de la cantidad de alumnos, en los últimos años, viene de la mano de distintos factores.



Uno de ellos es una mayor oferta de carreras cortas o Tecnicaturas, la apertura de nuevas carreras de grado, y la mayor presencia territorial de la universidad, que comenzó el dictado de clases en localidades en las que incluso no tiene ninguna de sus sedes académicas.



En materia de nuevas carreras, la implementación de la carrera de Medicina, en la Facultad de Ciencias de la Salud de Concepción del Uruguay, facilitó una explosión de interés en la región. La matrícula de esa casa de altos estudios casi se triplicó, y pasó de un promedio de 300 a casi 1.000.



Del mismo modo pasó con Veterinaria en Gualeguaychú, que el año pasado comenzó a dictarse el primer cohorte. En convenio con la Universidad Nacional de Rosario, hasta hace 2018 solo se podía hacer completar un tramo o ciclo de la carrera, y luego debía continuarse en la localidad santafesina.



En la misma línea, este año, la llegada de las carreras de las licenciaturas en Ciencias Políticas y en Trabajo Social, en el marco de un convenio con la Municipalidad de Gualeguaychú, auspició la incorporación de jóvenes que no contaban con acceso a estas especialidades en la región.



En el marco de una mayor territorialidad, en Crespo comenzó a dictarse desde el año pasado, una Tecnicatura Universitaria en Procesamiento y Explotación de Datos. Se trata de la primera carrera de pregrado que aborda la temática de big data en el país, Y hace un par de años se había sumado también la carrera de Ingeniería en Mecatrónica.



El crecimiento de la matrícula en la región se da en contexto de un mayor interés en los estudios de educación superior pública. Es que entre un 10% y 25% se incrementó en los últimos años, la incorporación de alumnos a las casas de estudios dependientes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), y a los establecimientos dependientes del Consejo General de Educación, publicó Uno.