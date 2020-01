El lunes no atenderán los bancos ni organismos públicos en Entre Ríos

El lunes se conmemora un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros. Por tal motivo, es feriado en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos para la administración pública y los bancos, según Ley 7285. En tanto, los comercios y la industria podrán optar sobre su adhesión o no a la medida.

La mayoría de los comercios abrirá sus puertas, pero los bancos permanecerán cerrados. No habrá actividad en la administración pública, el Registro Civil no atenderá y las guardias serán mínimas en los hospitales. Y en cuanto al transporte de pasajeros, los colectivos circularán con menos frecuencia que habitualmente.



Sobre la Batalla de Caseros

La Batalla de Caseros se libró el 3 de febrero de 1852. El ejército de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, fue derrotado por el Ejército Grande, compuesto por fuerzas del Brasil, Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes, liderado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, quien se había sublevado contra Rosas el 1 de mayo de 1851 en que lanzó el llamado Pronunciamiento de Urquiza.

La batalla culminó con la victoria del Ejército Grande y la derrota de Rosas, que el mismo día renunció al gobierno de la provincia de Buenos Aires.



San Lorenzo

En tanto, también un 3 de febrero, pero de 1813 se produjo otro hecho fundante de la Nación. Fue el Combate de San Lorenzo, donde el entonces Coronel don José de San Martín enfrentó por primera vez, con un ejército regular recién formado, a las tropas españolas que subían río arriba del Paraná en busca de provisiones y de asegurarse el control del tráfico fluvial hacia el interior del territorio nacional.

Muchos historiadores sostienen que San Lorenzo fue el inicio del proceso de liberación de la América del Sur, que se completara luego con la obra de Simón Bolívar.