Denuncian picadas, perros sueltos y ruidos molestos en costanera de Gualeguaychú

El último fin de semana, dos hombres de 42 y 33 años, que iban en moto, a alta velocidad y sin casco, perdieron el control y cayeron al piso. Ocurrió en las inmediaciones de San Lorenzo y avenida Del Valle, y debieron ser hospitalizados.Esta situación reavivó el malestar de algunos gastronómicos de costanera que, en diálogo con el diario, denunciaron: "hace mucho tiempo que venimos pidiendo que se haga algo. Existe una ordenanza de ruidos molestos que parece que no aplica a los autos; tampoco hay control de velocidad, por eso las picadas son corrientes, sin casco ni ninguna medida"."Lo hemos planteado muchas veces en las reuniones que tenemos con los responsables del Municipio, que en conjunto con la Policía tendrían que tomar algunas medidas. Pero hasta ahora, nada. Lo mismo, el tema de los perros sueltos, que andan en jauría, corriendo a las motos y metiéndose entre las mesas de las veredas. Hasta ahora, afortunadamente, no ha pasado nada grave. Pero entendemos que no debemos esperar a que pase", agregaron.En este mismo sentido, los denunciantes se quejaron de las picadas que "todos los fines de semana" se organizan en el Parque Unzué, en las que "participan tanto motos como autos y hacen de la calle del Club Hípico una pista de carreras".