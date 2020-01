Coronavirus: "Hay sistema de vigilancia en la provincia para este tipo de casos"

el director de Epidemiología de la cartera sanitaria, Diego Garcilazo

La Dirección de Epidemiología de Salud de la provincia trabaja en torno a la información epidemiológica y dinámica respecto del coronavirus, brindada por la OMS y la cartera sanitaria nacional.Así lo indicó aque, ante la consulta de nuestro medio, detalló que el virus que mantiene en vilo al mundo "es un virus de una familia, pero este tiene la particularidad de no haber circulado antes"."Es una zoonosis, es un virus que ha pasado de circular en animales a humanos. Cómo es un virus nuevo ha generado más preguntas que respuestas respecto a cómo se va a comportar este virus en la gente. Hasta el momento están trabajando desde la OMS con el gobierno chino en investigar el origen de este brote, cual es la forma de transmisión de la enfermedad y la posibilidad de expansión de la enfermedad a más casos y más países", destacó.Puntualizó que. Aportó que si bien no hay alerta de casos sospechosos en Entre Ríos, "hay un sistema de vigilancia de estos casos, que se deben notificar en 24 o 48 horas al nivel central y nivel nacional"."Básicamente lo que se está observando en los países que no son China, en los que no está el brote, han sido casos importados, no son autóctonos en esos países", afirmó el profesional.En América "hay casos confirmados en EEUU y Canadá".Lo que se ha observado, dijo,". Elonce.com.