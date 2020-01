Turista argentino murió electrocutado en Florianópolis

Un ciudadano argentino de 43 años murió en la ciudad de Florianópolis tras sufrir una descarga eléctrica en un campamento.



El Departamento de Bomberos local precisó que el trágico accidente se produjo alrededor de las 2 de la tarde en Canasvieiras, según informó el diario O Globo.



Aunque todavía no informaron oficialmente las circunstancias en las que se produjo el deceso, la prensa brasileña detalló que la víctima habría manipulado un artefacto eléctrico cuando recibió una descarga fulminante, mientras estaba en una casa rodante ?descalzo y con los pies mojados? acompañado por su esposa.



A pesar de que durante 40 minutos se realizó el procedimiento de reanimación cardiopulmonar, el hombre no sobrevivió y se dio aviso al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de la autopsia.



Todavía no hay confirmación oficial de la ciudad argentina de donde era oriunda la familia. Pero de acuerdo a lo dicho por testigos, la familia estaba alojada en el camping, que está a tres cuadras de la playa, desde hacía un mes.



Los dueños del lugar turístico donde ocurrió el hecho, en tanto, prefirieron no hacer declaraciones al respecto.