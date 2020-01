Difundieron una imagen actualizada del rostro de joven desaparecida en 1990

Sobre el caso

En el marco de la causa caratulada "Sola José María Domingo S/ Su denuncia (reconstrucción), el juzgado de Garantías y Transición Nº2 de Gualeguaychú, a cargo de Ignacio Telenta, solicitó la difusión en los medios de comunicación de la imagen confeccionada por expertos de la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, que correspondería al rostro de Blanca Susana Sola, quien desapareciera de esa ciudad el 17 de marzo de 1990, cuando tenía 14 años de edad.Los rasgos más salientes de la fisonomía de Blanca Susana Sola, son: pelo castaño largo ondulado, ojos color marrón claro, nariz recta y un lunar cerca de la boca.Sola habría sido vista por última vez el 17 de marzo de 1990 en horas de la tarde caminando por calle Schachtel en dirección a su domicilio.Según se informó, interesa la difusión de la imagen para que la ciudadanía conozca respecto de su desaparición y para requerir cualquier información útil para dar con su paradero.Por información comunicarse con la sede policial más cercana, o bien llamar al 911 o al teléfono del juzgado 03446-426140.Blanca Susana Sola salió de su domicilio en la tarde del sábado el 17 de marzo de 1990 rumbo a la casa de su hermana Gloria, llevó a sus sobrinitos a un cumpleaños y alrededor de las 19 horas saludó al pasar a la vecina que, mientras regaba sus plantas, la vio emprender la calle Schastel -aún de tierra- alejándose en el paisaje poco poblado de un barrio San Isidro muy diferente al de nuestros días. Desde aquel entonces, la familia Sola no supo más nada de la adolescente de 14 años que no llevaba consigo ni su DNI, ni dinero, ni un abrigo.Pero Blanca Susana desapareció dos veces: la primera en la tarde del 17 de marzo de 1990, la segunda en manos de la burocracia judicial de la época, que no la buscó lo suficiente como para dar con una pista sólida que permitiera dar con la nena, y que archivó la insuficiente investigación judicial condenando su destino al expurgo de expedientes que en 2012 se encontraron con el fuego ordenado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.Cabe recordar, que en paralelo, el Ministerio Público Fiscal envió a analizar al Laboratorio Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) el ADN de las piezas óseas encontradas en diciembre de 2018 en un baldío cercano a la vivienda familiar de los Sola. Si bien Telenta sigue de cerca dicha línea investigativa, los restos óseos hallados en aquel lugar no guardan relación directa con la causa.