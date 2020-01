Pidieron que vuelvan a atenderse los partos en el hospital de San Salvador

Sobre el reclamo

La respuesta al reclamo

Política Analizaron la situación sanitaria del hospital San Miguel de San Salvador

Tras la protesta de los autoconvocados, la coordinadora de Salud, Susana Silva, acompañada por la asesora legal del hospital, Susana Benítez, y la obstetra Laura Berthet, explicaron las razones por las que ya no se hacen los partos en San Salvador y se escucharon los reclamos de la parte interesada."No hay que tener miedo por estar reclamando el derecho que es la atención de cualquier persona. El reclamo es para las chicas que vengan a tener su familia acá en San Salvador y me parece que no se está perdiendo nada con gestionar, golpear puertas", explicó Betty Maciel, una de las mujeres que encabezó la marcha.Yanina Olivera, por su parte, indicó que lo que hicieron es "armar un grupo de madres por la impotencia (que tienen)", y contó un caso que ocurrió en la ruta cuando "una chica embarazada que estaba parada re dolorida con un bolso puesto ya para ir a tener familia y que estaba esperando el colectivo que faltaba rato para que llegue. Entonces me volví como cualquier persona a ver qué le pasaba y le pregunté si estaba bien y me dijo que lo único que quería era que llegue el colectivo para subirse y llegar al hospital"."Nosotros queremos respuesta, queremos que una autoridad se presente, que nos dé algo positivo que no vengan con cuentos de que años y años, porque no estamos para años y años, el hospital es de todos y todos tenemos hijos, hay embarazadas, hay de todo y no podemos estar esperando que nos digan para algún día o algún tiempo., resaltó Olivera.Asimismo, deslizó que"Esta necesidad no es de hoy. Entre todos tenemos que juntarnos y ver qué se necesita para para que San Salvador tenga un pediatra, un ginecólogo y un anestesista. En un momento determinado dijeron que había una ley, bueno una ley, pero nada imposible", concluyó.Tras la reunión con los interesados,, indicó Silva. Resaltó, además, que la ministra les mostró las estadísticas, y que a raíz de la implementación de esta normativa, "han bajado las tasas de mortalidad con este nuevo sistema".Asimismo, se indicó que personal de la cartera de Salud conformaría una mesa informativa junto a la directora Fabiana Leiva para abordar este tema.Sobre los casos de partos en periodo expulsivo, Silva comunicó que, "desde que se implementó la normativa, hemos tenido dos o tres casos, pero una vez que nace el bebé automáticamente suben a la ambulancia, se van con obstetras y la enfermera, lo ve un ginecólogo o el pediatra al bebé y si ellos consideran que está todo perfecto vuelven y hacen el puerperio en el hospital San Miguel".La profesional de la salud recalcó que estaMás adelante consideró que "para mí, que eso lo vamos a corregir. Vamos a tratar de ampliarlo más porque quizás nosotros estábamos haciendo con las embarazadas y sus familias que vienen a acompañar pero esto me parece que debe ser más abierto a la sociedad para que todos saquen sus propias conclusiones y también se informen al respecto".Por otro lado, se resaltó que hay servicio de ginecología de martes a jueves, y que muchas veces quienes tienen turnos, no concurren al hospital.