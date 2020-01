Salta declaró emergencia sanitaria tras la muerte de 6 niños wichí

El gobierno de Salta declaró la emergencia sociosanitaria para los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia tras la muerte de seis niños dela etnia wichí en lo que va del año en el norte provincial por malas condiciones de salubridad.



Se desarrollará una mesa multisectorial, sesiones legislativas extraordinarias y acciones prioritarias por los servicios y la salud en ciertas zonas. El Ejecutivo estará facultado para disponer refuerzos presupuestarios.



En ese contexto, vecinos de la localidad de Los Blancos en el departamento de Rivadavia tomaron este martes el centro de salud como protesta. Denuncian falta de insumos médicos, ambulancia y agua potable.



El ministro de Gobierno salteño, Ricardo Villada, indicó a Cadena 3 que hay una gran cantidad de gente que no tiene la posibilidad de acceso al agua segura, por lo que informó una serie de medidas llevadas adelante.



"Llevamos una planta potabilizadora que produce 200 mil litros de agua de calidad. Se licitó la inmediata construcción de pozos en el departamento de Rivadavia y de San Martín", justificó Villada.



Además, apuntó que trabajan en módulos alimentarios y que consiguieron el concurso del Gobierno nacional para la construcción de 100 cisternas de cosecha de agua de lluvia.



"No desconocíamos la situación, es crítica desde lo social. Éramos sumamente conscientes de lo que pasaba porque en campaña recorrimos la provincia", aseguró.



El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, comunicó la declaración de la emergencia en el encuentro multisectorial que convocó y remarcó que dirigirán sus "mayores esfuerzos para asistir de manera inmediata a los sectores más vulnerables con medidas y acciones prioritarias". Añadió que buscan "soluciones superadoras que permanezcan en el tiempo".



"No me da vergüenza mostrar la realidad, me entristece y duele esta situación. Hay un norte profundo que duele y golpea, tenemos mucha gente sufriendo, sin agua, sin servicios de salud en condiciones", expresó el mandatario.



Y subrayó: "Les agradezco por acudir a esta convocatoria para poner en la mesa de trabajo la triste realidad que viven los salteños en el norte provincial hace tantos años. Debemos trabajar todos juntos para saldar la deuda que tenemos con los pueblos originarios".



Además, una mujer de la comunidad wichí perteneciente a la misión Santa María falleció este martes luego de dar a luz a un bebé en su casa.