Bajante del río Uruguay: Recomendaciones para bañistas y embarcaciones

Los niveles del río Uruguay continúan en descenso, situación que se ha sostenido a lo largo de todo el mes de enero y que resulta más evidente aguas debajo de la represa de Salto Grande, motivo por el cual se recomienda a los bañistas que asisten a las playas y embarcaciones tomar las precauciones correspondientes.



La Municipalidad de Concordia recuerda que para evitar inconvenientes sólo se debe asistir a las playas habilitadas que son las que cuentan con servicio de guardavidas. Aguas debajo de la Represa, estas son: Playa Nebel, La Tortuga Alegre, y Los Sauces espigón 1 y 2. Y aguas arriba de la Represa, las playas del Lago de Salto Grande debidamente identificadas. Recomendaciones para quienes asisten a las playas Si se lleva comida a la playa, asegurarse que conserve la cadena de frío que corresponda. Asegurarse que las frutas a comer estén limpias, que no hayan estado en contacto con la arena de la playa, y lavarlas con agua potable.



Al salir del agua, secar bien y en detalle cada parte del cuerpo, en especial oídos y pliegues en la piel. Se puede usar una toalla de manera suave y se aconseja inclinar la cabeza hacia los lados para que los oídos queden en posición que permita que el agua salga.



Nunca debe consumirse el agua en el que se está sumergido, sea de la playa o de pileta. Evitar que el agua entre en la boca. Y evitar el ingreso y/o acceso de mascotas al agua.



Se recomienda además, evitar ingresar al agua si se tiene alguna enfermedad gastrointestinal y en el caso de los niños llevarlos al baño reiteradamente. Evitar golpe de calor No exponerse durante largos períodos al sol. Usar gorra o visera. Usar cremas protectoras y bronceador, el que corresponda para cada edad, y especialmente en los menores. Se recomienda no tomar sol en el horario de 11 a 16 horas.



Beber mucho líquido. Es importante estar bien hidratado para prevenir golpes de calor.

Variación en los niveles del río



Ante la bajante del río se recomienda no introducirse a zonas más profundas, dado que así como se produce esta bajante sostenida, también se pueden producir variaciones en el nivel y crecimiento repentino del río, lo que dificulta el regreso a la costa a quien esté aguas adentro. Embarcaciones Respecto a las embarcaciones, se recomienda navegar manteniendo una velocidad de gobierno mínima en proximidades de los bancos de arenas o zonas de rocas a la vista. Contar con toda la documentación de la embarcación correspondiente, verificar contar con elementos de seguridad y combustible necesarios.



Los usuarios de embarcaciones impulsadas a remo deben utilizar chaleco salvavidas y demás elementos de seguridad acordes, además de poseer una luz para realizar navegación nocturna.



La práctica de deportes acuáticos debe realizarse sólo en las zonas habilitadas para tal fin y que no se interpongan con zona de bañistas. No derrochar el agua A su vez, se reitera la recomendación a todos los vecinos de extremar el cuidado del agua evitando su derroche, dado que esta situación de bajante puede dificultar la captación de agua en la Toma de la Planta Potabilizadora.