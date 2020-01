Madre pide ayuda para trasladar hasta Paraná a su hijo accidentado en Paraguay

Cristian Alberto Van Lacke, es un joven de 26 años que sufrió un accidente de moto en Paraguay y permanece hospitalizado en el país vecino, con serias fracturas. Su madre, a través de, imploró a las autoridades sanitarias de la provincia que autoricen el traslado a la capital entrerriana para que reciba el tratamiento necesario para la recuperación."A la espera a que el Ministerio de Salud Pública nos autorice el trasladado de mi hijo desde Paraguay, y que la ambulancia que iría a buscarlo llegue hasta Clorinda donde está internado", indicó Liliana Olivelo aY continuó: "Este lunes, con el Dr. Elías presentamos toda la documentación correspondiente para poder trasladarlo en una ambulancia hasta el hospital San Martín de Paraná, pero hasta ahora no recibimos la autorización".Olivelo es viuda y madre de tres hijos. Se desempeña como modista pero actualmente transita un tratamiento por una grave enfermedad.De acuerdo a lo que aclaró la mujer, el traslado de su hijo hacia Paraná fue un pedido que provino desde Paraguay."Cristian volvió a Paraguay para terminar de traer la documentación que necesitaba porque estaba estudiando allá, y vender la moto que tenía; pero cuando salió a mostrársela a un comprador, lo chocaron", explicó. "Lamentablemente, en Paraguay no te obligan a tener un seguro para transitar; allá el seguro del auto no es obligatorio", agregó al respecto.Como consecuencia del accidente, el muchacho sufrió una fractura de brazo derecho con desplazamiento de huesos y otra herida en el tobillo."Si no tiene una buena cirugía, puede hasta perder la movilidad de la mano derecha y él es mecánico", advirtió su madre."En el Servicio de Emergencias Médicas de Paraguay, donde lo trasladaron después del accidente, al ver que él es argentino por su documentación, le indicaron que le iban a hacer los primeros auxilios pero que lo ideal era que se remitiera a su ciudad de origen. En Paraguay no existe la salud pública gratuita, y en Emergencias Médicas ya gastamos hasta lo último que tenemos; nos quedamos sin recursos", explicó Olivelo."Gracias a la solidaridad de la gente, estamos recaudando en caso que nos pidan pagar el combustible de la ambulancia", indicó.Los interesados en colaborar con Olivelo, pueden comunicarse al343 5362802 o dirigirse a calle Churruarín 175.