Localidad santafesina inhabilitó balnearios por ataques repetidos de palometas

El director municipal de Deportes de Santo Tomé Facundo Quiroga dio detalles a El Litoral sobre los alcances de la medida.



Aunque las heridas no fueron de gravedad, el funcionario anunció que junto al cuerpo de Guardavidas tomaron la decisión porque "hay muchos chicos muy pequeños y si fuese un pez grande realmente puede dañar, puede hacer una lesión importante".



En tanto, informó que "se va a mantener hasta nuevo aviso" la medida y se monitoreará la zona. En ese sentido, adelantó: "Hasta que no tengamos la seguridad completa no vamos a habilitar la zona del boyado".



Sin embargo, Quiroga aseguró que los usuarios podrán seguir disfrutando del solarium: "tenemos actividades de aguas abierta en la playa, escuelita, para adultos y niños también, y vamos a reprogramarlas, no las vamos a suspender, vamos a hacer actividades recreativas fuera del agua, como alternativa para que todos puedan disfrutar del lugar".



Fuente: El Litoral