Crimen en Gesell: Entre risas, uno de los rugbiers dijo que no hizo "casi nada"

Sociedad Rugbiers irán a la cárcel pero no tendrán contacto con los demás presos

La investigación

Mientras avanza la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, los diez rugbiers detenidos fueron trasladados esta mañana hasta la Secretaría de Seguridad de esa ciudad balnearia para participar de la tercera jornada de ruedas de reconocimiento.Uno de los jóvenes que fue mezclado con los acusados de asesinar al estudiante de 18 años estuvo sentado durante media hora junto a Lucas Pertossi y contó, con bronca e impotencia, cuál fue la respuesta que le dio el acusado cuando le preguntó por qué estaban ahí. "No hice casi nada". El extra comentó cómo lo vio: "Estaba tranquilo, como si no se diera cuenta de que mató a un chico".De acuerdo a su relato, Pertossi le dijo que de los 10 que fueron detenidos "solo dos son responsables" por el homicidio ocurrido en la madrugada del 18 de enero pasado a la salida del boliche Le Brique."No hay necesidad de llegar a este límite", se lamentó el chico que hizo de "extra", y agregó: "Esperar a que una persona se muera para decir basta". Fernando fue atacado a golpes de puño y patadas en la cabeza incluso cuando ya estaba inconsciente en el piso y no podía defenderse. Su muerte fue casi inmediata.Hasta el momento, los amigos de la víctima identificaron a Thomsen y a Enzo Comelli. Matías Benicelli y Ayrton Viollaz fueron marcados como los que alentaban a los demás a seguir golpeando a Fernando, a y los hermanos Ciro y Luciano Pertossi como los que le habrían pegado a los amigos de Fernando.Los seis testigos que participaron entre jueves y viernes en los reconocimientos no pudieron identificar a Blas Sinalli, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino.En los próximos días se avanzará con las pericias a los celulares de los detenidos, los estudios toxicológicos que hará un laboratorio pericial en la Plata y el análisis de ADN de la ropa y los 19 pares de zapatillas secuestrados, entre lo que se encuentra el par manchado con sangre.