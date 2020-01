Un pino de 13 metros cayó sobre una nena que sufrió fractura de cráneo

Mientras que su padre sufrió fractura de húmero en un brazo y deberá ser operado. En una rápida reacción el hombre llegó a empujar a su otra hija, de 8 años, que sufrió un esguince de tobillo. "Si a mi hija menor la golpeaba el tronco no la contaba", dijo la madre de las nenas, que resultó ilesa.La caída del pino se produjo días atrás en plena temporada de verano en Costa del Este cuando había una gran concurrencia de gente en el centro comercial. La madre de las nenas dijo que habían hecho reservas para cenar y paseaban a la espera de que llegara la hora para comer.Explicó que mientras recorrían el centro a cielo abierto escucharon que un turista gritó: "¡Cuidado!", y que inmediatamente cayó el árbol. "Fue un segundo que se desplomó de cuajo el pino, que tenía 13 metros de altura y que estaba seco por completo", advirtió.Dijo que su hija menor sufrió fractura y hundimiento de cráneo por el accidente y que resultó lesionada por una rama del árbol. Advirtió que si se le hubiera caído el tronco encima habría muerto. "En ese caso no la contaba", afirmó.Inicialmente a la nena la derivaron a un centro de salud en Santa Teresita, donde le dieron cinco puntos en la cabeza por un corte y le hicieron placas. Luego la llevaron a Mar de Ajó para hacerle una tomografía. Finalmente estuvo en observación en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para una asistencia de mayor complejidad. El jueves pasado le dieron el alta, aunque deberá someterse a nuevos estudios para seguir su evolución.Mientras que al esposo de Denise sí lo golpeó el tronco, aunque no se le cayó encima sino que lo empujó. El accidente le produjo una seria fractura en el húmero de un brazo, por la que deberá operarse. En una veloz reacción el hombre llegó a empujar a su hija mayor, de ocho años, que se salvó del impacto del pino y solo sufrió un esguince de tobillo.La madre de las nenas aclaró que tuvo asistencia de la municipalidad aunque no los llamaron desde del centro comercial donde se cayó el pino. "Todo sucedió en un lugar privado, y el dueño nunca nos dio respuesta", criticó.