Rescataron los cuerpos de los dos hermanos ahogados en el río

Ambos estaban domiciliados en la pequeña localidad santafesina de Correa, cuya comunidad, ubicada a unos 60 kilómetros de Rosario, se mostró consternada por el desgraciado suceso que enluta a toda la región.



Su cuerpo fue hallado a las 14 por rescatistas tras ser observado por familiares en cercanías de un puente de la ruta nacional 9, a unos 400 metros del lugar donde desapareció tras su desesperado arrojo por salvar al hermano, sin imaginar que su destino tendría la misma suerte.



El hombre había ingresado al río con su sobrina de 7 años en brazos y al comenzar a hundirse logró mantenerla en la superficie hasta que familiares que se encontraban en la orilla le acercaron una rama para sacarla del lugar sana y salva, pero él no pudo mantenerse en pie y se sumergió. Allí fue cuando la mamá de la nena rescatada se tiró para auxiliarlo y terminó de la peor manera. Aunque no fueron establecidas las causas, algunos versiones indican que en el lugar donde se produjo el hecho había pozos generados probablemente por una planta de extracción de arena que funcionó allí hace décadas.



El cuerpo del hombre, identificado como Enzo Norberto Acosta, quien tenía 37 años, fue hallado por bomberos voluntarios de Carcarañá el mismo día del lamentable episodio en cercanía de la zona que la familia había elegido para pasar la tarde y disfrutar de un momento de esparcimiento y felicidad que se transformó en desgracia. La búsqueda de la mujer, de nombre Mónica Mabel Mercedes Falena, llevó más tiempo del esperado hasta que finalmente fue localizada, lo que puso fin a las ya desvanecidas esperanzas de ser encontrada con vida.



El operativo, cuya base fue establecida en el Parque Sarmiento de Carcarañá por cuestiones de estratégica logística y contó con la participación de bomberos voluntarios de distintas localidades de la región, personal policial, embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina y hasta un helicóptero, culminó a las 14 luego de retomarse la búsqueda en horas de la mañana tras ser interrumpida el sábado por falta de luminosidad.



"El sector de búsqueda fue amplísimo, lo extendimos hasta Oliveros por agua y aire", explicó el bombero a cargo del operativo, Walter Corsetti, poco antes de registrarse el hallazgo de la mujer y tras precisar que el episodio se había producido en la zona de la bajada de lanchas en cercanías de la vieja ruta nacional Nº 9.



El cuerpo de la víctima fue encontrado por un familiar en proximidades del puente de ruta 9, quien luego dio aviso para que los bomberos, quienes estaban rastrillando otro sector del cauce del río, procedan a retirar el cadáver para luego realizar las tareas de rigor dispuestas por la Justicia.



"El hombre estaba pasando un día de descanso junto a su familia y se internó en el río en la zona del puente, sobre la ruta 9, para el lado de la autopista Rosario-Córdoda", indicó un lugareño. Y en esa línea resaltó que "al ver que se estaba ahogando, la chica se tiró para rescatarlo y los dos desaparecieron. El cuerpo del hombre fue encontrado minutos más tarde, pero a la mujer llevó horas encontrarla".



El caso está en manos de la fiscal en turno de Cañada de Gómez, quien dispuso trasladar los cuerpos al Instituto Legal para su correspondiente autopsia, entre otras medidas. Desde el Ministerio Publico de la Acusación indicaron que "según los primeros testimonios recabados ambas personas se encontraban la tarde del sábado en la zona junto a sus hijos y una amiga de la familia, cuando el hombre se arrojó al río no logrando salir a flote, en momentos en que el resto de su familia permanecía en la orilla, su hermana se arrojó para intentar rescatarlo", sin éxito, y permaneció "desaparecida" hasta ser encontrada ayer. Aunque no fue confirmado, se supone que ambos no sabían nadar.