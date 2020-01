Otitis en el verano: la prevención es fundamental

El agua, la humedad y el calor constituyen el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de bacterias y hongos que pueden afectar la flora habitual de la piel que recubre el conducto auditivo externo, por lo cual para evitar posibles inflamaciones o infecciones, profesionales brindaron algunas recomendaciones para mantener óptima la salud auditiva.



"La otitis externa asociada a las piletas o al verano se produce por la presencia de excesiva humedad en el conducto auditivo externo", señaló la doctora Liliana Tiberti, jefa del Área de Otología del Hospital Británico de Buenos Aires.



Y agregó que "es más frecuente en período estival debido al mayor contacto con el agua. Además, los productos utilizados para el mantenimiento de las piletas (cloro, alguicidas, decantadores, etc.) resultan irritantes para la piel, provocando micro erosiones que representan la puerta de entrada de las bacterias".



"Las personas que padecen de lesiones crónicas de la piel en el pabellón (oreja) presentan predisposición para estos cuadros, debiendo evitar la entrada de agua", afirmó la especialista.



La otitis se caracteriza por provocar un dolor intenso, que aumenta al tocar la aurícula, generar edema en el conducto y supuración mientras que no suele presentar cuadro febril y es importante que un especialista realice un examen clínico.



En caso de no poder concurrir inmediatamente al médico, se recomienda no colocar medicación local (gotas) y solo administrar medicamentos para calmar el dolor como un analgésico por vía oral mientras que si hay supuración purulenta, un especialista puede indicar antibióticos por vía oral y, en ocasiones, corticoides.



Según se informó, en pacientes diabéticos o inmunosuprimidos es fundamental descartar otitis externa maligna, ocasionada por una pseudomona, que puede poner incluso en riesgo la vida.



En todos los casos, la prevención es fundamental por lo cual se aconseja el uso de tapones para natación mientras que existen productos comerciales con alcohol y ácido acético (también el conocido alcohol boricado), que pueden ayudar a secar el conducto.



"El alcohol actúa como astringente a la vez que disminuye la densidad del agua permitiendo eliminarla. El ácido acético o el ácido bórico acidifican el medio, evitando el desarrollo de gérmenes", concluyó la médica.