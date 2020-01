Clausuraron supermercado que aplicó recargo en la tarjeta Alimentar

Un supermercado del municipio bonaerense de Almirante Brown fue clausurado por aplicar un recargo por el uso de la tarjeta Alimentar, destinada a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).



La clausura del supermercado de la localidad de Ministro Rivadavia, en la intersección de las calles Vucetich y Lahille, fue llevada a cabo por la Dirección General de Inspección del municipio conducido por Mariano Cascallares.



"Ningún comerciante debe cobrar recargo o comisión por la Tarjeta Alimentar. No vamos a tolerar abusos ni maniobras especulativas o irregulares", manifestó al respecto Daniel Arroyo, titular del Ministerio de Desarrollo Social que lleva adelante el programa asistencial.



Precisamente, Almirante Brown fue uno de los siete municipios bonaerenses en los que Desarrollo Social comenzó el 20 de enero la distribución de la tarjeta, que continuará este lunes con entregas en Merlo, San Miguel, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora y Quilmes, mientras que la semana siguiente, la primera de febrero, será el turno de Ituzaingó, Moreno, Tres de Febrero, Tigre, José C. Paz, Lanús, Esteban Echeverría y Florencio Varela.



El operativo finalizará el 10 de febrero en San Isidro, Vicente López, Ezeiza y Berazategui, por lo que en cuatro semanas la tarjeta Alimentar estará distribuida en 24 municipios del conurbano.



De acuerdo con las denuncias recibidas por la Municipalidad de Almirante Brown, el comercio clausurado no sólo cobró en diferentes ocasiones una comisión del 10% por el uso de la tarjeta sino también la aceptaba a condición de tener que gastar el total de su monto, "en vez de permitir realizar compras parciales como corresponde".



Por su parte, Cascallares puntualizó que "es muy importante que nuestros vecinos y vecinas tengan precios de referencia confiables para cuidar la mesa de los argentinos", mientras que desde Desarrollo Social recordaron que "en Concordia también se procedió a la clausura de negocios por abusos, tras la puesta en marcha de la tarjeta Alimentar en esa ciudad".