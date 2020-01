Viajaba con su pareja a Brasil pero se la olvidó en una estación de servicio

Un hombre viajó con su pareja hacia Brasil de vacaciones, pero increíblemente se la olvidó en una estación de servicio cuando estaban a pocos kilómetros de su destino final.



La estación de servicio se encontraba en el kilómetro 497 del estado Río Grande do Sur de Brasil. La mujer al no tener posibilidad de comunicarse con su pareja recurrió a las autoridades para encontrar al hombre.



Según varios medios, el hombre en cuestión paró a cargar nafta y llegar tranquilo a su destino y la mujer bajo para aprovechar e ir al baño. Pero cuando salió no se encontró con su coche por que el mismo no se encontraba en el lugar.



Ante esta situación, la mujer de 45 años se dirigió a la policía de Carreteras para localizar a su pareja. Los mismos tuvieron que comunicarse a través de una red privada de seguridad y lograron dar con el paradero del auto para detener al hombre en cuestión.



Cuando el hombre se detuvo no entendía lo que sucedía, posteriormente los oficiales le explicaron lo sucedido indicándole que la mujer estaba sola en una estación de servicio. Preocupado, el sujeto reconoció haberse olvidado de su esposa.



Poco después de una hora el hombre regresó a la estación de servicio y se encontró con la mujer. Luego ambos siguieron su camino hacia Santa Catarina, para disfrutar de unas merecidas vacaciones.



No es el primer caso. Años anteriores se conocieron vivencias similares de personas que se olvidaron a pareja y también hijos en estaciones de servicio.