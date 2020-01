Llega la 3º noche de Carnaval del País: figuras y un reconocimiento especial

Invitados especiales

Se va el último sábado de enero en el Carnaval del País. El Corsódromo volverá a abrir sus puertas para recibir en primer lugar a la comparsa Papelitos, del Club Juventud Unida, con el tema "Recreación", dirigida por Juane Villagra y su batucada a cargo del intendente Martín Piaggio.La tricampeona negra y dorada, Ará Yeví del club Tiro Federal desfilará en segundo lugar, defendiendo una vez más el título que más buscan los carnavaleros.Este será un sábado diferente para los del Tiro, debido a que su cantante, Ornela Taffarel, anunció que por un problema de salud no podrá continuar en la banda Alma Carnavalera.Su compañera de equipo, Belén Grecco, relató aa que repartirá listones color rosa para que todas las bandas luzcan en consonancia con la lucha contra el cáncer de mama. Sin dudas un gesto de compañerismo y lucha que será aplaudido en la pasarela.Finalmente, cerrará O' Bahía, la comparsa del Club de Pescadores con "Las Aventuras de Don Carnal", diseñado por Adrián Butteri. Las banderitas blancas y azules colmarán las tribunas de esta tercera noche.Desde la Comisión informaron aque la figura invitada de la noche será la astróloga y tarotista Jimena Latorre, y que los descuentos para los gualeguaychuenses y entrerrianos en general continuarán al 50%.Por cuarto año consecutivo, la Municipalidad y la Comisión de Carnaval, invitarán a vecinos y vecinas que no han tenido la posibilidad de vivir el Carnaval del País para que puedan experimentarlo de forma libre y gratuita.Se trata de una iniciativa que parte de entender que la cultura es una construcción colectiva y, por ende, los eventos deben ser inclusivos. Las personas interesadas pueden anotarse en cada uno de los nueve Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad.Se trata de una de las voces más importantes del Carnaval del País. Ornela Taffarel es parte fundamental de la banda multipremiada "Alma Carnavalera", de la comparsa Ará Yeví, tricampeona y actual defensora del título.A través de sus redes sociales, Ornela comunicó que se retira "un ratito" del espectáculo más importante de Gualeguaychú."Les cuento que me retiro un ratito para dar batalla con este látigo a otra batalla de la vida!! pero no duden que pronto esta "loca del látigo" volverá a esta carroza que nos hace tan felices!!", escribió la cantante de Larroque. Y se dirigió a sus compañeros de Alma Carnavalera, a quienes les aseguró que "allí estaré igual no lo duden!! Los quiero mucho amigos míos y solo sigan haciendo lo que tan bien hacen cada noche: MÚSICA. Que nos sana y salva!! Alegrando y explotando ese corsodromo!!Los abrazo!! Vamos @arayevioficial un año más! solo te pido un año más!!", escribió.El caso es particularmente importante para que todas las mujeres puedan tomar conciencia sobre lo necesario que son los controles médicos.Ornela se había hecho una mamografía, la cual no exhibió ningún resultado preocupante. Pero al realizarse una ecografía mamaría, con posterioridad, allí se detectó un pequeño tumor maligno, que será extraído en la cirugía que ya tiene fecha para este viernes 24 de enero.En este sentido, Ornela dejó un mensaje de concientización en su posteo: "Abrazo a todas uds mujeres que estén leyendo esto, diciéndoles que, no dejen de hacerse sus controles médicos, con conciencia, a tiempo con y dedicación!!"."Me voy un ratito, pero pronto volveré!!", aseguró ayer.