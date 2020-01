Abuela de tres rugbiers:"Quizás andan de joda, pero tuvieron la mejor educación"

El crimen Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell ha conmocionado al país. Uno de los principales acusados es Ciro Pertossi, a quien se lo ha imputado por homicidio agravado y que enfrenta una pena máxima de prisión perpetua, junto a Máximo Thomsen. Lucas y Luciano, su hermano y primo, forman parte de los ocho rugbiers considerados como partícipes necesarios en la muerte del joven de 18 años."Estudia, es un chico modelo, corta el pasto, es ejemplo de la gente", dijo, en una entrevista con Infobae, en referencia a Ciro Pertossi. Y añadió: "Acá mis nietos venían siempre, pero siempre. ¡Son amorosos conmigo! 'Abuelita, te quiero, invitame a comer', me decían. Todos jugaban al rugby, mis tres nietos, desde chiquitos, desde los 5 años, toda la vida en el club Arsenal".En tanto, la anciana declaró que ninguno de los tres se mostraron "violentos" con ella ni con ningún miembro de la familia.Por otra parte, la mujer negó los dichos que circulan en Zárate sobre sus tres nietos afirmando que son "agresivos" y de que acostumbraban a jugar bromas pesadas con otros compañeros."Quizás mis nietos andan en la joda, pero no son ignorantes, tuvieron educación, no les faltó escuela, fueron al mejor secundario de acá", concluyó.