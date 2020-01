Harán una marcha para pedir justicia por joven trans que denunció violación

El pasado 22 de diciembre, Sofía, una joven trans de 20 años, salía de un boliche de Chajarí ubicado sobre Avenida Gallay cuando se detiene una camioneta con un hombre, quien la invita a ella y a una amiga a subir para llevarlas a su casa. Sofía accede, su amiga no, y a unos 300 metros de haber ascendido, según denunció, el hombre la golpeó, la violó y la dejó tirada en la calle, sobre Avenida 28 de Mayo en un estado casi inconsciente.



En esas circunstancias la encuentra una mujer que pasaba por el lugar y la lleva al hospital Santa Rosa donde se constata la violación y los golpes.



En Tribunales, Sofía "no la pasó nada bien" según contó María Florencia, una amiga. "Le hicieron preguntas desubicadas, la trataron todo el tiempo de "el" en vez de "ella". Asimismo se indicó que el sindicado como violador prestó declaración y afirmó que "la relación fue consensuada".



"Ella tiene todas las pruebas y realizó una denuncia penal, casualmente en el hospital está internada un par de horas y después empieza esto de que la justicia no actúa y que es triste; tengo contacto con ella porque la conocemos, a través de redes sociales me enteré de lo que ella escribía y veía como sufría, es una chica de 20 años y no tiene recursos", afirmó.



"Quisimos colaborar haciendo algo para llegar a más gente y decidimos organizar una marcha, y la condena social esta buena cuando se espera algo de la justicia que no sucede", dijo María Florencia y agregó que "el mismo violador una semana después intentó atacar a una señora, intenta violar a las 7 de la mañana y la muerde; es la misma persona que sigue haciendo lo que quiere".



Con respecto a la marcha, señaló que la convocatoria "será frente a la Comisaría N° 1 el 5 de febrero y de allí caminaremos hasta llegar a los Tribunales de Chajarí. La hora es a las 20:30 e invitamos a la sociedad a que nos acompañe; la familia de la señora agredida también estará presente en la marcha porque la hija tuvo contacto conmigo, y me contó que su mamá está aterrorizada y no quiere salir de su casa". (Fuente: Tal Cual Chajarí)