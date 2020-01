Joven que sufrió violento robo, recibió el alta, pero no recuerda el ataque

El caso causó una gran indignación en toda la ciudadanía cuando se conoció que en la madrugada del martes 14 un adolescente había sido atacado cuando caminaba por calle Rioja y Belgrano, para quitarle sus pertenencias. Había recibido fuertes golpes en su rostro y cuando la Policía llegó al lugar lo encontró tirado en el piso.Dylan delgado fue trasladado inmediatamente al Hospital Centenario y quedó alojado en Terapia Intensiva. Presentaba rotura de tabique nasal, la faltante de piezas dentarias y sufrió un edema cerebral producto de los golpes. Fue conectado a un respirador y según se informó en las primeras horas de sucedido el hecho, su estado era "reservado y estable".Esto mismo también fue ratificado por la fiscal Natalia Bartolo, que por la tarde del miércoles, lo visitó en su casa para tratar de obtener más información, pero la respuesta fue la misma. Por el momento no puede recordar nada sobre lo sucedido.Por otra parte, Bartolo debió enfrentar por la mañana de este jueves una audiencia ante el juez de la Cámara de Apelaciones de feria de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, por un recurso de apelación respecto a la prisión preventiva que presentó Jacinto Chesini, que representa al mayor de los tres jóvenes detenidos por el hecho.En la presentación judicial, el defensor requirió la libertad de su asistido argumentando que no había evidencia contra él, en tanto la Fiscal ? que debió requerir una habilitación especial de feria -sostuvo a través de videoconferencia que debía mantenerse la prisión preventiva por 30 días que le había sido impuesta a los dos mayores aprehendidos y fundamentó su requerimiento en un posible entorpecimiento de la investigación. Finalmente, Chaia le dio lugar a los requerimientos de Bartolo y el detenido seguirá preso.Por el hecho son tres los detenidos, imputados por el delito de robo agravado por lesiones graves. Tras el hecho, se realizó un allanamiento en la casa de un joven de 22 años que la Policía había aprendido en la esquina de Franco y Belgrano, indicado como el autor del brutal hecho. Allí encontraron las zapatillas y la gorra de Dylan Delgado, pero no se halló su celular.Luego hubo otros dos allanamientos y dos detenciones. Los procedimientos se realizaron en domicilios de calle La Rioja, en cercanías a donde se produjo la golpiza, y en uno de ellos se secuestraron elementos de interés para la causa y se detuvo a un adolescente de 17 años. Más tarde, en Luis N. Palma y Roca, la Policía localizó a otro sospechoso, un joven de 29 años. A todos se les dictó una prisión preventiva de 30 días, con la única diferencia que el menor cumple la medida en su domicilio. (El Día)