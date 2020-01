Encontraron el cuerpo del argentino que había desaparecido en playa de Australia

Ian Barr, de 20 años, murió ahogado, según confirmaron autoridades de la guardia marítima de ese país.



El joven Barr, de ascendencia escocesa, era hijo único y vivía en su ciudad natal de Adrogué, en el sur del Gran Buenos Aires, con sus padres John y Olga.



Había viajado a Australia en noviembre pasado tras haberse incorporado al programa internacional Work and Travel, dedicado a jóvenes de todo el mundo que realizan intercambios laborales por tres meses en distintos países.



Había desaparecido al introducirse en el mar con amigos el lunes pasado en las playas del norte de Nueva Gales del Sur. Como lo hacía de manera habitual, Ian decidió ir a la playa con un grupo de conocidos. Viajaron a Coffs Harbour, al norte, alrededor de las 17:30 (hora local), se metieron al mar, pero no pudo salir.



Barr estaba hospedado al norte de Coffs Harbour, donde trabajaba en la recolección de arándanos, y la semana próxima debía regresar a la Argentina al completarse los tres meses de estadía laboral establecidos por este programa originado en los Estados Unidos y esparcido por todo el mundo.



Reuben Williams, un turista inglés, estuvo en el momento del rescate fallido, intentó salvarlo pero no lo logró. El testigo relató a los medios locales que ese día las olas "eran enormes". "Cuando llegué a él, estaba muy agotado y cansado. Hice mi mejor esfuerzo, pero la corriente fue muy fuerte".



Williams no fue el único que trató de ayudar. Troy Rodham, un vecino de la zona que que estaba disfrutando de un día de playa con su familia, también quiso colaborar. "Cuando lo vi luchando contra la corriente, corrí a mi casa, busqué una tabla de surf y remos para poder sacarlo", explicó al diario ABC news.



Desde que había llegado a Australia, se instaló en una residencia cerca de la playa, y al poco tiempo consiguió trabajo como recolector de arándanos para productores locales en Queensland.



El sueño del joven, que realizó los estudios secundarios en el colegio San Albano, de Lomas de Zamora (Buenos Aires), y jugó al rugby en el club del mismo nombre que tiene su campo de deportes en la vecina ciudad de Burzaco, era recibirse de médico en el mediano plazo y para ello cursaba estudios desde hacía dos años.



Sus padres permanecen en su domicilio de Adrogué a la espera de novedades respecto de la repatriación del cuerpo de su hijo.