Concepción del Uruguay vivió la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Playa

El público disfrutó de la Fiesta

Carnaval de Concepción del Uruguay

Ke Personajes hizo furor en el escenario principal

La Beriso en la Fiesta Nacional de la Playa de Río de Concepción del Uruguay

La Fiesta Nacional de la Playa de Río de Concepción del Uruguay vivió su segunda noche. Como la anterior, hubo en el escenario destacados artistas locales y otros nacionales e internacionales de renombre.recorrió el lugar con móviles en vivo.Durante la Fiesta también se pudo disfrutar de los food trucks que integran un paseo gastronómico. Las artesanías son un clásico y no pueden faltar, por lo que hay un paseo para quienes quieran recorrer y comprar.El escenario principal contó con la presencia de Ke Personajes, una banda de cumbia que nació en Concepción del Uruguay pero que actualmente recorre el país llevando sus canciones. Tiempo atrás se hicieron aún más conocidos cuando el Kun Agüero cantó junto a ellos.Para los próximos días está previsto que se presenten otros artistas, como, Los Palmeras, Karina, El Chaqueño Palavecino y No Te Va Gustar.Personas de distintos puntos de la provincia llegaron para disfrutar de los distintos espectáculos musicales que se brindan a lo largo de las cinco noches. También se registra la presencia de mucho público local. Todos llevaron sus reposeras o mantas para sentarse en el piso. Se vendieron más de 7000 anticipadas pero el número incrementó con la llegada de gran cantidad de personas que compraron su entrada en puerta.En la Fiesta no podía faltar el carnaval. Las pasistas de Concepción del Uruguay desplegaron todo el brillo, color y alegría en el escenario principal.El carnaval iniciará el 8 de febrero y se desarrollará también el 15 ,22 y 23 del mismo mes. Las entradas anticipadas saldrán a la venta el 1º de febrero.Habrá muchas comparsas en escena.dialogó con representantes de algunas de ellas.El escenario principal de la Fiesta Nacional de la Playa de Río de Concepción del Uruguay contó con la presencia de Ke Personajes, una banda que surgió en esa ciudad pero es furor en el país.dialogó con su cantante, Emanuel Noir.Una de las bandas más esperadas de la segunda noche de la Fiesta de la Playa de Río fue La Beriso. Se trata de un grupo que se enmarca en el género del rock nacional.dialogó con sus integrantes.