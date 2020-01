Fiesta Provincial del Pan Casero: Cómo nació el popular evento de Sauce de Luna

Hasta el domingo 26 de enero, se realiza en Sauce de Luna, la VIII Fiesta Provincial del Pan Casero. Las puertas de la Tranquera del Mercosur se abren para disfrutar y compartir charlas entre mates, pan casero, torta asada, música, artesanías y mucho más.Pero, cómo nació este popular evento que se realiza en el departamento Federal y que con el correr del tiempo fue creciendo hasta recibir en cada noche más del doble de la cantidad de habitantes que tiene el lugar.En el programade, estuvo Sebastián Casse, uno de los impulsores de esta fiesta que nació como un trabajo práctico que debía realizar la Promoción 2012 de la escuela Pancho Ramírez."La fiesta nació en el año 2012. En ese momento cursaba el último año del secundario y tuvimos que realizar un trabajo de investigación relacionado con qué le faltaba al pueblo. De ahí surgió que la localidad no tenía una fiesta que se realizara todos los años y los identificara y se eligió al pan casero como atractivo", contó. Para agregar: "Ahora le decimos la fiesta del panca, que parece más cariñoso", bromea Casse.Tras la iniciativa de los estudiantes, el municipio tomó esa idea y comenzó a desarrollarla. El primer año fue un festival folclórico de una sola noche y con el correr de los años fue creciendo. Actualmente, "son tres noches y va un montón de gente".Consultado sobre por qué se les ocurrió el pan casero, explicó que es algo muy tradicional en el pueblo y mucha gente tiene un horno de barro en su vivienda. Como en otro lado no había una fiesta del pan casero, les pareció una buena idea.En tal sentido, Casse indicó que si bien muchos de los creadores de la propuesta siguieron sus estudios y proyectos de vida en otras ciudades, la mayoría vuelve al pueblo para participar de la fiesta. "Es un motivo de reencuentro de mucha gente que no vive en Sauce pero que aún tiene familiares y se juntan, comen algo rico y disfrutan de los espectáculos musicales", dijo.Asimismo destacó que la Fiesta del Pan Casero le dio "visibilidad" a Sauce de Luna y durante esas noches, "el pueblo se transforma. El año pasado hubo 10.000 personas por noche y tiene unos 4.500 habitantes. Además es gratis".Finalmente, Casse contó que este sábado es la gran competencia por el mejor pan casero y los que participan reciben sin cargo la materia prima para la elaboración del producto. En tanto el domingo está la elaboración de un pan casero gigante, que "es lo que corona la fiesta. Quieren hacer uno de 100 kilos que después se reparte entre el público presente".La Fiesta Provincial del Pan Casero tendrá cobertura de