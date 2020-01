UTA lanzó un paro de colectivos en Córdoba

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que representa a los choferes del servicio de transporte urbano de la ciudad de Córdoba, lanzó un paro desde las 0 de hoy debido a que las prestatarias no depositaron de manera completa el pago del adelanto salarial. Si bien se desarrollaron negociaciones desde la mañana de ayer, el intendente Martín Llaryora no logró arribar a un acuerdo y enfrenta la primera medida de fuerza de envergadura de su gestión.



El conflicto se originó porque Coniferal, Ersa y Aucor no depositaron de manera completa el pago del adelanto a los choferes. En realidad, se trata del pago quincenal que reciben los trabajadores. La única prestataria que sí pagó fue la municipal Tamse Trolebuses.



A medida que los choferes iban revisando que en sus cuentas no estaban los fondos depositados, el conflicto fue creciendo. A las 14 comenzaron asambleas en punta de línea, y en paralelo se lanzó el paro, que, en principio, sería de 24 horas.



En consecuencia, el servicio estuvo resentido durante toda la tarde de ayer. Y, a medianoche, directamente se interrumpió.



"Las empresas no cumplieron con el pago de los salarios a los trabajadores, por lo que el paro está justificado", dijo anoche Carla Esteban, secretaria general de la UTA.



Gustavo Mira, empresario de Coniferal y vicepresidente de la Federación de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap), explicó que los días 22 de cada mes se deposita la quincena a los choferes, que se llama adelanto. "Son 20.230 pesos por empleado. No se pudo completar. Coniferal pagó un cuarto", detalló.



Ersa y Aucor no depositaron los fondos a los choferes.



Mira sostuvo que las empresas del transporte "están quebradas, por debajo de los costos, con deudas de los gobiernos nacional, provincial y municipal".



El empresario aseguró que, a esta altura del mes, Córdoba tendría que haber recibido 40 millones de pesos en concepto de subsidios nacionales. "Y no hemos recibido nada", manifestó.



Mira remarcó que la ciudad debe 12 millones en concepto de abonos por discapacidad y que la Provincia dejó un saldo de cuatro millones.



Otro de los reclamos de Fetap eran por los dos pesos por pasaje que se comprometió a pagar la Municipalidad cuando aprobó el último incremento en el boleto, que lo elevó a los 31,90 pesos actuales.



"Hasta agosto pasado se había pagado la compensación por tarifa. Pero desde septiembre no pagaron más", detalló el vicepresidente de Fetap.



Hay que recordar que, en 2019, el municipio giró a las empresas 190 millones de pesos para compensar las diferencias entre el pasaje y el costo operativo.



Pedido de fondos



Este miércoles, sólo había un elemento que podía destrabar el paro: que la Municipalidad girara fondos a las empresas para que depositaran en las cuentas de los choferes la quincena completa.



Sin embargo, el municipio no giró los fondos, por lo que el paro quedó en pie.



Otro elemento importante, y que señalaron desde UTA, es que no se puede decretar una conciliación obligatoria, ya que hay un incumplimiento de las empresas en el pago de los sueldos.



El contexto



El paro se da en vísperas de la firma del convenio entre los gobiernos provinciales y la Nación por el que se envían subsidios a cambio de congelar el precio del boleto hasta finales de abril. Esa rúbrica estaba prevista que se realizara entre hoy y mañana en la ciudad de Buenos Aires.



En el caso de la provincia de Córdoba, los aportes nacionales ascenderán a 299,6 millones de pesos mensuales, de los cuales la Capital recibirá 112,9 millones de pesos.



De ese total, 41,6 millones corresponden a lo que estaba originalmente presupuestado, y se suman 37,1 millones de pesos mensuales en concepto de gasoil y 34,2 para los choferes.



Son más de ocho pesos por boleto cortado, si se divide la totalidad de los fondos por la cantidad de viajes mensuales.



Hay que recordar que, además, el Gobierno provincial se debe comprometer a mantener los dos mil millones de pesos en subsidios, de los cuales casi la mitad va para la Capital. Son alrededor de 83,3 millones de pesos mensuales que reciben las prestatarias de la ciudad de Córdoba. (La Voz)