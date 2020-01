Google rinde homenaje a Spinetta por el Día Nacional del Músico

"Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí,

Luis Alberto Spinetta, uno de los cantantes, compositores y guitarristas más influyentes de la música argentina y latinoamericana, cumpliría hoy 70 años. Debido al aniversario del nacimiento del Flaco, desde 2014, en nuestro país se trasladó el Día Nacional del Músico al 23 de enero. Y en reconocimiento a su legado, Google se sumó a los homenajes mediante un Doodle inspirado en el disco Artaud, uno de sus discos más relevantes, editado en 1973.En ocasiones anteriores, Google había decidido celebrar a Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui y María Elena Walsh. Esta vez le tocó el turno a Spinetta, cuya imagen ocupa el lugar del tradicional logo del buscador, al menos por hoy. El retrato, por supuesto, incluye a su icónica guitarra roja y blanca.Tres años después de su fallecimiento, el 8 de febrero de 2012, se sancionó la ley que estableció el Día Nacional del Músico para su fecha de nacimiento. Y en esa misma dirección, en los últimos días habían trascendido un par de noticias con respecto al Flaco.Por un lado, pronto estará disponible "Ya no mires atrás", un disco compuesto por siete canciones que el músico grabó en su estudio La Diosa Salvaje entre 2008 y 2009 y que su familia decidió mezclar y masterizar una década después. "Tratamos de interpretar lo que él quería con este material que ya lo había dejado listo", subrayó su hija Catarina.Considerado por muchos como el padre del rock nacional, Spinetta fue reconocido en Argentina y en diversos países del mundo por la complejidad tanto instrumental como poética de su obra. A lo largo de su carrera, Spinetta fundó grupos como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto, con los que creó un sinfín de canciones para la historia: Muchacha ojos de papel, El anillo del Capitán Beto, Ana no duerme, Maribel se durmió, Cantata de puentes amarillos, Rutas argentinas, El monstruo de la laguna, Canción para los días de la vida, Seguir viviendo sin tu amor y Mi elemento, entre tantas otras.Si alguien dudara de su vigencia, en tiempos los tiempos digitales que corren sólo basta con prestar atención a la cantidad de búsquedas que se realizan en Google con su nombre. O directamente en You Tube, plataforma en la que la versión en vivo de Rezo por vos, junto a Charly García en el recital de Las Bandas Eternas, acumula más de 22,3 millones de visualizaciones.Sin dudas, por su obra y por la influencia que ejerció en otros músicos, el Flaco es uno de los artistas eternos.