Argentina se encuentra en alerta epidemiológico por el coronavirus

Síntomas y medidas de prevención

Argentina se encuentra en alerta epidemiológico ante el brote de coronavirus que comenzó en China, aunque el ministro de Salud, Ginés González García, aclaró que por el momento no hay "ninguna posibilidad" de que surja la enfermedad en el país "a menos que sea un caso importado"."Hay un alerta mundial y nosotros desplegamos ayer (miércoles) un alerta propio", sostuvo el funcionario nacional.En diálogo con Radio La Red, el titular de la cartera sanitaria destacó que "hasta ahora no hay ninguna posibilidad" de que se registren casos autóctonos del virus respiratorio: "A menos que sea un caso importado", advirtió.Tras haber comenzado en la ciudad china de Wuhan, el coronavirus se propagó a distintos países del sudeste asiático e incluso llegó a Estados Unidos, así como también se investigan posibles casos de pasajeros presuntamente afectados que se trasladaron a Brasil, Colombia y México.Aunque los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves y que se transmiten entre animales y personas, este brote es producto de una nueva cepa que no se había identificado previamente en humanos.Las recomendaciones estándar emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir la propagación de la infección incluyen lavarse las manos regularmente, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, cocinar bien la carne y los huevos, así como también evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estornudos.