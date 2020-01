Concordia: Un gran árbol cayó sobre una vivienda y piden ayuda

Habiendo pasado ya más de un mes desde la tormenta desatada en Concordia, los daños que generó en una vivienda ubicada en Padres Capuchinos 429, entre calles Tavella e Ituizaingó perduran y su propietaria solicita la ayuda de la comunidad para poder solventar los arreglos.



Según las declaraciones que brindó la dueña del lugar a Central de Noticias, "el árbol cayó porque la tormenta fue demasiado fuerte" tirando así "toda la parte de la habitación. Nosotros estábamos con mi mamá y los dos chicos adentro, se nos mojó todo".



"Mi mamá es discapacitada" continuó y, debido a esta situación "tengo que pasarla para la pieza del frente, donde vive uno de mis hermanos, para que no siga dando vueltas como nosotros que estamos durmiendo en el piso". La familia recibió ayuda proveniente de la municipalidad, que les brindó unos colchones y material para cubrir las "pocas cosas que salvamos".



En este marco, expresó a Central de Noticias que "estamos tratando de que nos ayuden para levantar toda la habitación, algunas chapas quedaron sanas pero necesitaríamos las maderas para poder poner todo como estaba antes, además de clavos y algunas chapas más".



La casa sufrió severos daños en uno de sus lados y por eso el agua de las precipitaciones entra por el piso, por lo que la familia tiene que "estar sacando agua constantemente" del lugar.



"Somos 5 en la familia contando a mi mamá, ella es discapacitada y recientemente se quebró un pie porque todavía no se puede adaptar a la habitación" comentó la mujer y agregó que "estaba durmiendo en el piso con todos los chicos y no tiene espacio".



Además, dirigiéndose hacia la comunidad dijo que "serán bienvenidos en todo lo que nos puedan ayudar" y destacó la dificultad de su situación al "no poder conseguir las cosas porque está todo muy caro". También manifestó que "nadie se hizo cargo del árbol" teniendo que "cortarlo nosotros mismos con una máquina que nos prestaron y tuvimos que retirar todas las ramas que estaban encima de la casa".



Por otro lado, comentó que "lo fundamental, sería que la dueña del árbol retire los troncos, porque son los más pesados" pero "no quiso hacerse mucho cargo de la situación, nos dijo que tenía todo con abogados y nunca nos mostró ningún papel".